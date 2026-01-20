O φούρνος που ενώνει Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Μπορεί Ανδρουλάκης και Τσίπρας να είναι στα περισσότερα αντίθετοι υπάρχουν όμως και ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτή τη σχέση πολιτικής αντιπάθειας που τρέφει ο ένας για τον άλλον. Η πιο γνωστή είναι φυσικά η αγάπη τους για τον Παναθηναϊκό, καθότι αμφότεροι βάζελοι και μάλιστα γηπεδικοί και όχι του καναπέ.

Θα εστιάσω σήμερα σε μια λεπτομέρεια των λιγοστών κοινών τους επιλογών, προκειμένου να αποδείξω πως ένα αρτοζαχαροπλαστείο μπορεί να τους ενώσει.

Αναφέρομαι στο γνωστό κατάστημα στη Λυκόβρυση, το οποίο επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην περιοδεία του το Σαββατοκύριακο, συνομίλησε με τον ιδιοκτήτη του και μάλιστα του απένειμε τα εύσημα για τις επιχειρηματικές του επιλογές παρά τις αντιξοότητες για τον κλάδο των μικρομεσαίων.

Αυτό που γνωρίζω, αλλά δεν ξέρω αν και ο κ. Ανδρουλάκης και το επιτελείο του γνώριζαν, είναι ότι την εν λόγω επιχείρηση είχε επισκεφθεί και ο Αλέξης Τσίπρας όντας ακόμη αρχηγός της αντιπολίτευσης, ενώ μια ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι ο επιχειρηματίας συνδέεται -σύμφωνα με πληροφορίες- με προσωπική σχέση με συνεργάτη που πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν τώρα όλο αυτό το παρασκήνιο θα ήταν ικανό να φέρει πιο κοντά τους δύο πολιτικούς, στοιχηματίζω τις καλύτερες γλυκές και αλμυρές σπεσιαλιτέ του καταστήματος, πως κάτι τέτοιο φαντάζει ανέφικτο...