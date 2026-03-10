Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ, πίσω με 18,7 μονάδες το ΠΑΣΟΚ - Τα ποσοστά Καρυστιανού,Τσίπρα

Ποσοστό 34,1% συγκεντρώνει η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Interview για την εφημερίδα Political. Δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 18,7 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ αυξάνει τα ποσοστά της στο 34,1% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 15,4%, το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, το ΜέΡΑ25 με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, οι Δημοκράτες με 2,8%, η Νίκη με 1,4%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και «άλλο» με 13,6%.

Στην ερώτηση «Aν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: Η ΝΔ λαμβάνει 28,5%, το ΠΑΣΟΚ 12,8%, το ΚΚΕ 6,3%, η Ελληνική Λύση 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3%, οι Δημοκράτες 2,4%, η Νίκη 1,2%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ «άλλο» απαντά το 10,9% και «δεν έχω αποφασίσει» το 16,4%.

Καθαρό προβάδισμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται ξεκάθαρα στο ερώτημα «Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», με το 32,6% των ερωτηθέντων να τον επιλέγει και να ακολουθούν: «Κανένας» 31,5%, Ανδρουλάκης 10,3%, Βελόπουλος 5,9%, Κουτσούμπας 4,8%, Κωνσταντοπούλου 4,5%, Κασσελάκης 3%, Φάμελλος 2,5%, Λατινοπούλου 1,9%, Νατσιός 1,5% και Χαρίτσης 1,5%.

Αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν και για την αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» και τεσσάρων F-16 στην Κύπρο, με το 75% να απαντά «συμφωνώ / μάλλον συμφωνώ» και το 22% «διαφωνώ / μάλλον διαφωνώ». Παρόμοια είναι, δε, και τα ποσοστά για το αν ήταν σωστή η αγορά φρεγατών και αεροσκαφών τα τελευταία χρόνια», με το 72% να απαντά «ναι» και το 24% «όχι».

Πτώση για Καρυστιανού, μείωση αποδοχής και για το κόμμα Τσίπρα

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται και νέα πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού, με μόλις το 8,2% να θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία της, ενώ σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα το αντίστοιχο ποσοστό μετρήθηκε στο 10,1%.