Δημοσκόπηση Pulse: Στο 31,5% η ΝΔ, «θετική» ψήφος για τις κινήσεις προστασίας της Κύπρου

Η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) διατηρεί μεγάλο προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ (+14,5% στην πρόθεση ψήφου, κερδίζοντας 1,5 μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, και +18% στην εκτίμηση) ενώ με ενδιαφέρον αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις φαίνεται ότι βλέπουν οι πολίτες τα πιθανά νέα κόμματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύνθετη εικόνα για την απήχηση πιθανών νέων πολιτικών σχηματισμών αλλά και υψηλά επίπεδα ανησυχίας για τις διεθνείς εξελίξεις καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ (το διάστημα 7 - 10 Μαρτίου 2026) στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 25,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11%, στο 8% η Πλεύση Ελευθερίας, στο 7% η Ελληνική Λύση, στο 6,5% το ΚΚΕ, στο 5% ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 3% η Φωνής Λογικής ενώ ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα.

Στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων, η ΝΔ περνά τον πήχη του 30% (31,5%) και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ (13,5%) η Πλεύση Ελευθερίας (9,5%) η Ελληνική Λύση (9%), το ΚΚΕ (8%), ο ΣΥΡΙΖΑ (6%) και η Φωνής Λογικής (3,5%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από γνωστά πολιτικά πρόσωπα. Στην περίπτωση ενός υποθετικού κόμματος με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 43% δηλώνει ότι θα το αντιμετώπιζε θετικά ή με ενδιαφέρον, ενώ σημαντικό τμήμα των ερωτηθέντων κρατά ουδέτερη στάση ή εκφράζει αρνητική άποψη.





Πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η κοινή γνώμη στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, όπου το «θετικά» και το «με ενδιαφέρον» συγκεντρώνει ένα 22%.





Αντίστοιχα, στην περίπτωση ενός νέου κόμματος με συμμετοχή ή ηγετικό ρόλο της Μαρίας Καρυστιανού, περίπου το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων (26%) δηλώνει θετική στάση ή ενδιαφέρον, ενώ μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται «ουδέτερο» και αδιάφορο» ή «αρνητικό» απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η αποδοχή του συγκεκριμένου σεναρίου διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τον πολιτικό αυτοπροσδιορισμό των πολιτών καθώς η «δεξαμενή» των δυνητικών ψηφοφόρων της είναι από όλους του χώρους.





Την ίδια στιγμή, έντονη είναι η ανησυχία των πολιτών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σχεδόν ένας στους δύο δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» για τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ σημαντικό ποσοστό απαντά ότι ανησυχεί «αρκετά». Παράλληλα, υψηλά είναι τα επίπεδα ανησυχίας και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την πλειονότητα των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι το ζήτημα προκαλεί τουλάχιστον μέτρια έως μεγάλη ανησυχία.

Αναφορικά με το πώς αξιολογούν οι πολίτες τις ενέργειες της χώρας μας για την προστασία της Κύπρου, ένα μεγάλο ποσοστό (72%) τις κρίνει «θετικά» ή «μάλλον θετικά».





Ως προς τις πιθανές συνέπειες των διεθνών εξελίξεων, η οικονομία αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο ανησυχίας για τους πολίτες, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση των συγκρούσεων θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα το οικονομικό περιβάλλον και το κόστος ζωής.



Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 1.056 ενηλίκων με δικαίωμα ψήφου, μέσω τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων, με το περιθώριο δειγματοληπτικού σφάλματος να εκτιμάται στο ±3%.