Ο Αντώνης Σαμαράς με ασπρόμαυρο κασκόλ στην «φιέστα» της Καλαμάτας για την άνοδο της ομάδας

Παρών στο γήπεδο της Καλαμάτας ήταν σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να παρακολουθήσει τη «φιέστα» προς τιμήν της ομάδας για την άνοδό της στη Super League.

Η Καλαμάτα και η ομάδα της πόλης, η θρυλική «Μαύρη Θύελλα» γιορτάζουν μια ιστορική στιγμή, καθώς μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της με τον Ολυμπιακό Β’, θα πραγματοποιηθεί η απονομή του τροπαίου που σηματοδοτεί την επιστροφή της ομάδας στη Stoiximan Super League. Ο Αντώνης Σαμαράς παρευρέθηκε στο γήπεδο φορώντας ένα ασπρόμαυρο κασκόλ, ενώ χαιρετήθηκε, αγκαλιάστηκε και συνομίλησε με πολύ κόσμο.

Ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας και ανεξάρτητος βουλευτής έδωσε το «παρόν» μετά από πρόσκληση του ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιώργου Πρασσά.



Μάλιστα στις εξέδρες τον επισήμων βρισκόταν και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος χαιρετήθηκε και αγκαλιάστηκε με τον Αντώνη Σαμαρά. Μαζί τους ήταν και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Η ομάδα της Καλαμάτας ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή χρονιά και εξασφάλισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τους φιλάθλους της να ανυπομονούν να πανηγυρίσουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία.



Ο αγώνας τον δύο ομάδων ξεκίνησε στις 15:00.