«Βόμβα» Σαμαρά στη Βουλή: «Οι υποκλοπές αφορούν και εμένα προσωπικά» - Δείτε το Βίντεο

Μια «βόμβα» στη Βουλή έριξε ο Αντώνης Σαμαράς στη διάρκεια της ομιλίας του στη συζήτηση για τους υδρογονάθρακες και τις συμβάσεις της Ελλάδας με Chevron και HELLENiQ.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός σε μία αποστροφή του λόγου του είπε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα δεν σκοπεύω να εκφράσω τις ανησυχίες μου: Για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Για την διαφθορά, που καταγγέλλεται πια και με τη βούλα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις υποκλοπές, που αφορούν και μένα προσωπικά. Και το λέω τώρα που ολοκληρώθηκε η δίκη...».

Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται από τον ίδιο τον κ. Σαμαρά ο υπαινιγμός ότι ήταν θύμα των υποκλοπών.

Συνεργάτες του που ρωτήθηκαν από τους δημοσιογράφους παρέπεμπαν μόνο σε αυτή την αποστροφή του πρώην Πρωθυπουργού χωρίς να δίνουν καμία άλλη διευκρίνιση ή παραπάνω στοιχείο για τον ισχυρισμό του.

Δείτε την αποστροφή του Αντώνη Σαμαρά

Βόμβα Σαμαρά στη Βουλή: Οι υποκλοπές αφορούν και εμένα προσωπικά pic.twitter.com/LNALNqIKec — Flash.gr (@flashgrofficial) March 12, 2026

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λίγο αργότερα έκανε δηλώσεις στις κάμερες κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά σοβαρή αναφορά».

«Η τελευταία συνομιλία του δολοφονημένου Σήφη Βαλυράκη στο κινητό τηλέφωνο ήταν με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στις 24/1/24, όταν ενεργοποιούνταν αθρόα οι παγιδεύσεις στόχων παρακολούθησης» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.