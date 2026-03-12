Βολές Σαμαρά στη Βουλή: «Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι»

«Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν». Με αυτό τον τρόπο ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε στις κυβερνητικές βολές για την κριτική που ασκεί, εξαπολύοντας επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μεταξύ άλλων, για την «πολιτική καθησυχασμού» που - όπως κατήγγειλε - ακολουθεί στα εθνικά, με αιχμή και τις κρίσιμες συμβάσεις για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Στην πρώτη του κοινοβουλευτική παρέμβαση μετά τον Μάρτιο του 2025 κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση για τα Τέμπη, ο πρώην πρωθυπουργός χαιρέτισε τις πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησης μετά την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, λέγοντας, με φόντο τη συνδρομή στην Κύπρο, πως είναι επιβεβλημένη η μόνιμη στάθμευση στο νησί ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων, καθώς θα αποδυνάμωνε στην πράξη τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν.



Μιλώντας για τις πρόσφατες κυβερνητικές κινήσεις σε Κύπρο, Κάρπαθο και Βουλγαρία, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε λόγο για «αυτονόητες» και «θετικές κινήσεις», λέγοντας πως «σωστά αντέδρασε και αντέδρασε γρήγορα», σχολιάζοντας ωστόσο πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως στην Κάσο, δεν υπήρξε αντίστοιχη αντίδραση.



Ο πρώην πρωθυπουργός κατήγγειλε πως η κυβέρνηση εκπέμπει «θολά» και «κατευναστικά» μηνύματα απέναντι στην Τουρκία, κάνοντας λόγο για «υποκλίσεις», «υποχωρητικότητα» και «ξέπλυμα» με το σύμφωνο φιλίας Αθήνας - Άγκυρας. «Αποτροπή χρειαζόμαστε έναντι της Τουρκίας που μας απειλεί συνεχώς. Κι όχι έναντι του μακρινού Ιράν που μας απείλησε για 15μέρες...Κι αυτό στην δεν ονομάζεται "ανησυχία". Διορατικότητα ονομάζεται», ανέφερε.



Ειδικά για τις συμβάσεις για την έρευνα υδρογονανθράκων, υποστήριξε πως «ανοίγει Κερκόπορτα για το τουρκολυβικό μνημόνιο» και πως η κυβέρνηση αποδέχεται δυνητική απομείωση δικαιωμάτων. «Η μεταλλαγμένη ΝΔ μου κάνει εμένα μάθημα για τις εξορύξεις; Ήμαρτον. Είμαι υπέρ του να γίνουν εξορύξεις, αλλά κατά την εκπομπής θολών και κατευναστικών μηνυμάτων», τόνισε.

Οι «βολές» στον πρωθυπουργό



Άμα τη ενάρξει της παρέμβασής του, ο πρώην πρωθυπουργός άφησε σαφείς αιχμές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



«Σήμερα δεν θα εκφράσω τις ανησυχίες μου για την αισχροκέρδεια, τις υποκλοπές που αφορούν και εμένα προσωπικά και το λέω τώρα που τελείωσε η δίκη, για τα πληρωμένα τρολς που δηλητηριάζουν τη Δημοκρατία. Και έτσι δεν θα στεναχωρηθεί ο πρωθυπουργός ώστε να μιλήσει για επαγγελματιες ανησυχούντες και πατριώτες του καναπέ», ανέφερε αρχικώς και διερωτήθηκε: «Τι εννοεί; Ότι κάποιος ανησυχεί για οικονομικά οφέλη; Τα μίντια φωτογραφίζουν εμένα και τον Κώστα Καραμανλή. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί τους δυο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της ΝΔ ότι έχουμε ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Εαν έχουν δίκιο τα παπαγαλακια, τότε το πράγμα αλλάζει και ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ», όπως ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.



Το έδρανο που επέλεξε ο Σαμαράς



Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να καθίσει στα κεντρικά έδρανα, στη δεξιά πλευρά, πίσω από το ΠΑΣΟΚ και δεξιά της Ελληνικής Λύσης. Στο παραδιπλανό έδρανο κάθισε ο «γαλάζιος» Μίλτος Χρυσομάλλης.



Εντός της αίθουσας την ώρα της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, Μακάριος Λαζαρίδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος.



Σημειωτέον, πως Αντώνης Σαμαράς και Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησαν ταυτοχρόνως το λόγο, ωστόσο ο Μεσσήνιος πολιτικός έδωσε «προτεραιότητα» στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ο οποίος ενημέρωσε πως πρέπει να προλάβει πτήση για το νησί των Ιπποτών. Ακολούθως πήρε το λόγο, αφότου συνεννοήθηκε προφορικώς με τον Αντώνη Σαμαρά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και αναφέρθηκε στο τροχαίο έξω από τη Βουλή στο οποίο σκοτώθηκε ο 23χρονος Ιάσονας, ζητώντας να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.