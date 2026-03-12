Βουλή: Με Κωνσταντίνο Καραμανλή η απάντηση Παπασταύρου σε Σαμαρά - «Αδικείτε τον εαυτό σας»

«Αδικείτε τον εαυτό σας», ανέφερε, απευθυνόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορούν να εκχωρηθούν κυριαρχικά δικαιώματα μέσω συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες.

Ζητώντας το λόγο προκειμένου να απαντήσει στην παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε αρχικώς στην κοινή τους πορεία. «Κύριε πρόεδρε, τον Αύγουστο του 2012 μου ζητήσετε να αναλάβω μία από τις πιο κρίσιμες νομικές διαπραγματεύσεις για την χώρα, η οποία οδήγησε τον Νοέμβριο στην εκταμίευση των 44 δις και σταθεροποίηση της χώρας μας στο ευρώ. Σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας αγωνιστήκαμε μαζί και κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Δυστυχώς, εν προκειμένω, δεν έχετε τη σωστή πληροφόρηση και οδηγείστε σε λάθος συμπεράσματα και εκτιμήσεις», όπως ανέφερε, τονίζοντας πως οι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα.

«Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Δεν μπορούν να εκχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Έχετε εργαστεί για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογοναθράκων», υπογράμμισε ο Σταύρος Παπασταύρου και εξήγησε πως οι συγκεκριμένες συμβάσεις δυναμώνουν την ελληνική θέση και αποδυναμώνουν την τουρκική, καθώς, όπως είπε, «ενώ υπάρχει το Τουρκο-Λιβυκό, ότι ενώ υπάρχει η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στον ΟΗΕ, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως ενέργειας, έρχεται και επενδύει και συμφωνεί».

Ο Σταύρος Παπασταύρου επέμεινε πως η διάταξη του άρθρου 30 είναι μια νομική πρόβλεψη, καθώς ρυθμίζει αποκλειστικά το ζήτημα κατανομής ευθύνης και προστασίας των συμβαλλομένων, προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. «Και σε κάθε περίπτωση ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας, στο ελληνικό δημόσιο. Έχει πλήρη διακριτική ευκαιρία για κάθε ζήτημα. Δεν έχει χαθεί κανένας έλεγχος», ανέφερε.

Ο ίδιος απέρριψε και τα περί κατευνασμού, λέγοντας πως «όταν για πρώτη φορά έχουμε τις φρεγάτες και τα F16 στην Κύπρο, αυτό δεν είναι κατευνασμός».

Μάλιστα αναφέρθηκε και στον ιστορικό ιδρυτή της ΝΔ, λέγοντας πως «ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, στην ομιλία στην Καβάλα, το 1976 είχε πει χαρακτηριστικά. «Προκειμένου να γνωρίζουμε ποιο είναι το μέλλον αυτού του τόπου, πρέπει να γνωρίσουμε ποιος είναι ο πλούτος του". Και αυτό πράττει η κυβέρνησή μας», όπως σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



Η απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ



Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απάντησε ακολούθως και στην κριτική του Σωκράτη Φάμελλου περί «αλλοπρόσαλλης» πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τους υδρογονάνθρακες.

«Φτάνει πια με τις ανακρίβειες και τον καιροσκοπισμό. Καταθέτω στο Σώμα τις φωτογραφίες με τους κυρίους Τσίπρα και Σταθάκη. Διαπραγματευτήκατε τις συμβάσεις, φωτογραφηθήκατε και τελικά δεν τις ψηφίσατε! Και κατηγορείτε εμάς για αλλοπρόσαλλη πολιτική!», όπως είπε αιχμηρά προς τον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τις συμβάσεις με ExxonMobil και Total.