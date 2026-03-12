Και Χούντα και Πούτιν

Ύμνοι για τη Χούντα και τον Πούτιν (αλίμονο) από τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στη Βουλή στη συνεδρίαση για τις έρευνες και εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων με τις συμβάσεις Chevron και HELLENiQ, υποστήριξε πως μόνο στην... επταετία έγινε σοβαρή δουλειά στον τομέα τον εξορύξεων.

«Ο Πρίνος ακόμα βγάζει πετρέλαιο, μετά καμία κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα» είπε ο κ. Βελόπουλος και για να μην ξεχνιόμαστε για το ποιος είναι τι μέσα στα έδρανα του ελληνικού κοινοβουλίου, έσπευσε να πει ότι στο τέλος η κυβέρνηση, η Ευρώπη, ο πλανήτης όλος (ποιος ξέρει;) «στα τέσσερα θα πάνε στον Πούτιν για να ζητήσουν φθηνό φυσικό αέριο...».