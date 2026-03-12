Κόντρα Παπασταύρου - Ανδρουλάκη: «Κατώτεροι των περιστάσεων» - «Μαθήματα στο παρακράτος του Μαξίμου»

Γύρο έντονου πινγκ πονγκ, με επίκεντρο τις συμβάσεις για την έρευνα υδρογονανθράκων, είχαν στην Ολομέλεια Νίκος Ανδρουλάκης και Σταύρος Παπασταύρου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε πως με την επίμαχη ρήτρα στις συμφωνίες για τη νότια Κρήτη, δημιουργούνται εντυπώσεις που «μοιάζουν με υποχώρηση ακόμη και απέναντι και παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

«Για πρώτη φορά προστίθεται αυτή η ρήτρα. Στην πράξη υπονομεύει τα απώτατα όρια που είχε θεσπίσει ο νόμος του ΠΑΣΟΚ και είχε θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε απαιτήσεις της Τουρκίας. Είναι προβληματική η διατύπωση, δεν ενισχύει την ελληνική θέση. Έγινε κατ’απαίτηση της συμβαλλόμενης εταιρείας ή άλλου συνομιλητή; Είναι μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων;», ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπεραμυνόμενος της «καθαρά πατριωτικής στάσης» του κόμματός του που λέει «ναι» επί της αρχής του νομοσχεδίου, αλλά καταψηφίζει τις συμβάσεις για τα νότια της Κρήτης που εγείρουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ζητήματα εθνικής σημασίας.



Παπασταύρου: Μην σπαταλάμε τη βάση εθνικής συνεννόησης για μικροπολιτικούς λόγους



Απαντώντας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατήγγειλε πως το ΠΑΣΟΚ «δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων», καθώς «παρασύρεται» από «μικροπολιτικές» σκοπιμότητες.

«Το εθνικό είναι το αληθές! Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, σε 12 μήνες από τώρα, θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο. Μην σπαταλήσουμε τη βάση εθνικής συνεννόησης για μικροπολιτικούς λόγους!», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας πως «είναι σαν να στεναχωριέστε που πετύχαμε εμείς αυτό που δεν πετύχατε εσείς» και καλώντας την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τις συμβάσεις.



Ο ίδιος τόνισε πως πρέπει να αναγνωρίζεται η προσφορά όλων, όχι μόνο η αφετηρία, αλλά και η διαδρομή όπως η κατάληξη, εν προκειμένω η κυβέρνηση Μητσοτάκη που έκανε τον αρχικό σχεδιασμό πράξη. «Είπατε για τον κύριο Μανιάτη, είμαι ο πρώτος που αναγνώρισα την προσφορά του. Το όνομα Βενιζέλος όμως, όπως και το όνομα Σαμαράς δεν ακούστηκαν…», όπως σχολίασε.



«Ζητάτε εσείς σε εμάς να δείξουμε υπευθυνότητα! Σε ένα χρόνο μας είπατε πως θα αρχίσουν γεωτρήσεις, άρα 8 χρόνια δεν κάνατε τίποτα. Να κάνετε μάθημα εσείς σε μας όταν επί δυο χρόνια ρωτώ για το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου. Αφήστε τα μαθήματα στο παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου και όχι σε μας!», ανταπάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



Επίθεση Ανδρουλάκη στον Βορίδη



Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στον Μάκη Βορίδη, στον απόηχο της υπόθεσης της επιστολής Βάρρα, υποστηρίζοντας πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με σημερινή του ανακοίνωση «τον κρεμάει στα μανταλάκια».

«Είναι ψευδομάρτυρας ο Μάκης Βορίδης, ναι ή όχι; Μετά τις αποκαλύψεις του υπουργείου, πρέπει να πάρετε θέση!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.