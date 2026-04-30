Οργή Παπασταύρου κατά ΣΥΡΙΖΑ: Αιδώς, μου αφαιρέσατε πέντε χρόνια από τη ζωή

Η επίθεση του Σωκράτη Φάμελλου στην κυβέρνηση, αλλά και τη Δικαιοσύνη και οι βολές του περί καταστρατήγησης του Κράτους Δικαίου, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Σε προσωπικό τόνο και με αιχμή την απόπειρα εμπλοκής του στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ο Σταύρος Παπασταύρου επέστρεψε τα πυρά στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Σοβαρά τώρα, μιλάτε εσείς σε εμένα για κράτος δικαίου, για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών αντιπάλων, για σχεδιασμούς από το Μαξίμου εναντίον αντιπάλων, εσείς σε εμένα; Τα πέντε χρόνια που μου αφαιρέσατε από τη ζωή, πόσα έγιναν τυχαία; Τη δικαστική συνδρομή που παρέπεσε από τη δικογραφία και ξαφνικά βρέθηκε, τυχαία έγινε; Αιδώς, κύριοι της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ! Αιδώς!», όπως είπε σε οξείς τόνους προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

Αιχμηρός εμφανίστηκε μάλιστα και όσον αφορά την απουσία του Παύλου Πολάκη από την αίθουσα την ώρα της παρέμβασης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. «Όσο και να φωνάζετε, τον Παύλο τον Πολάκη στις φωνές δεν τον συναγωνίζεστε…. Μίλησε μάλιστα πριν από πέντε λεπτά, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι μαζί σας τώρα…», υπήρξε το δηκτικό σχόλιό του. Για την ιστορία, νωρίτερα, ο σφακιανός βουλευτής υποστήριξε πως η κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου είναι «πράκτορες» των Αμερικανών και των Ισραηλινών.

Απαντώντας εντωμεταξύ στην κριτική του Σωκράτη Φάμελλου για την ακρίβεια στο ρεύμα, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε πως το 2019 η Ελλάδα είχε την ακριβότερη τιμή χονδρικής στην Ευρώπη και σήμερα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο και συναγωνίζεται τη Γερμανία, ενώ όσον αφορά στη λιανική, σημείωσε πως σήμερα βρίσκεται 21% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όσο για τις βολές περί ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, ο υπουργός υπενθύμισε όσα συνέβησαν επί ΣΥΡΙΖΑ με το Υπερταμείο.

«Αυτή εδώ είναι η απόφαση του κυρίου Τσακαλώτου. Η ντροπή της ντροπής! Γιατί με αυτή την απόφαση οι προστάτες της δημόσιας περιουσίας μεταβίβασαν στο Υπερταμείο 10.119 ιδιοκτησίες του κράτους. Μόνο που 2.330 από αυτά ήταν μνημεία. Ήταν αρχαιολογικοί χώροι. Η Κνωσός. Οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας. Ο τάφος του Λεωνίδα. Επί ΣΥΡΙΖΑ η Κνωσός πήγε στον έλεγχο του Τόμσεν. Και επί Μητσοτάκη έχει πάει στην ΟΥΝΕΣΚΟ!», είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Παπασταύρου.