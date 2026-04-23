Άγρια επίθεση του Πολάκη στον Τσάφο: «Θα πας για προδοσία»

Οι καταγγελίες του Παύλου Πολάκη αναφορικώς με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας με φόντο το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων και ιδίως η επίθεση με σκληρούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς του Σφακιανού βουλευτή στον υφυπουργό Νίκο Τσάφο στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκάλεσαν την οξεία αντίδραση της ηγεσίας του Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παπασταύρου: Μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ για συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες;

«Μιλάτε εσείς για την προστασία της δημόσιας περιουσίας; Πήγατε αιώνες πίσω τη χώρα, με το Υπερταμείο, με το κλείσιμο των τραπεζών, με την υπερφορολόγηση!», ανέφερε σε οξείς τόνους ο Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτηρίζοντας ως «υποκριτικά» τα σχόλια για την ασφάλεια της χώρας, όταν, όπως είπε, «το πάγιο αίτημα της τρόικας ήταν ένα να περάσει όλη η δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος που είπε το ναι».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν άφησε αναπάντητα ούτε τα πυρά του Παύλου Πολάκη περί συμφωνιών πίσω από κλειστές πόρτες που δεσμεύουν τη χώρα.

«Αλήθεια, μιλάτε εσείς για συμφωνίες που δεν γυρνάνε πίσω; Γνωρίζετε καλά αυτές τις πρακτικές…. Με τη συμφωνία των Πρεσπών εσείς δεσμεύσατε τη χώρα και αλλοιώσατε ιστορικά δεδομένα, όλη η Βόρεια Ελλάδα το λέει αυτό. Εσείς δεσμεύσατε τις επόμενες κυβερνήσεις!», όπως κατήγγειλε, απευθυνόμενος στα έδρανα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολάκης σε Τσάφο: Θα πας για προδοσία!

Είχε προηγηθεί η οξεία επίθεση του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία του υπουργείου, ιδίως στον Νίκο Τσάφο, κατηγορώντας τον για «σχέδιο παράδοσης του δημοσίου πλούτου της χώρας σε ιδιώτες».

«Σας κατηγορώ ευθέως κύριε Τσάφο για συνειδητή καταστροφή των δομών, για υπονόμευση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Σε σύσκεψη με 17 ανώτερους τεχνικούς της ΔΕΗ πριν το Πάσχα, ανακοινώσατε πως το Σεπτέμβριο θα κλείσουν λιγνιτικές μονάδες με τρόπο που δεν θα μπορούν να ξανα ανοίξουν», υποστήριξε αρχικώς.

«Τα χωράφια του μπαμπά σας μοιράζετε κύριε Τσάφο, ποιoς σας έδωσε το δικαίωμα αυτό; Ντιλάρετε με εταιρείες του αμερικανικού LNG μπας και σας ριξει κανά βλέμμα ο Τραμπ. Απαγορεύετε από μελλοντική κυβέρνηση, να βάλει ξανά μπροστά τους λιγνίτες», υποστήριξε, ενώ κλιμακώνοντας την επίθεση, με επίκεντρο το κλείσιμο της Πτολεμαΐδας 5, φώναξε στον Νίκο Τσάφο: «Μην κλείσετε την μονάδα, αλλιώς θα πάτε για προδοσία, σας το λέω ευθέως!».

Τσάφος: «Μείον 21% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η τιμή της λιανικής»

Απαντώντας, ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος τόνισε πως η τιμή της χονδρικής στην Ελλάδα είναι η έβδομη φθηνότερη σε όλη την Ευρώπη, με τον Παύλο Πολάκη να αντιδρά εντόνως.

«Τέρμα το μασκαριλίκι, όσο μιλάς φαίνεται ότι εκτελείς συμβόλαιο, άξιος ο μισθός σου. Μας λέει για τη χονδρική, όχι για την προσαύξηση. Εαν κλείσεις το λιγνίτη και δεν ξανα ανοίξει, θα πας θα προδοσία Τσάφο!», φώναξε όρθιος ο «αψύς Σφακιανός» και αποχώρησε εκνευρισμένος από την αίθουσα.

Ο Νίκος Τσάφος ωστόσο τόνισε πως η τιμή της λιανικής στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του ‘25 είναι μείον 21% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο υφυπουργός απάντησε για το θέμα της απολιγνιτοποίσης, επιστρέφοντας τα πυρά στον ΣΥΡΙΖΑ.

«50% έπεσε ο λιγνίτης επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι τόσο φοβερό και τρομερό καύσιμο ο λιγνίτης, γιατί τον αφήσατε να πέσει 50% επί ΣΥΡΙΖΑ;», διερωτήθηκε και αναφέρθηκε αναλυτικώς στις χώρες της Ευρώπης που καταργούν το λιγνίτη. Όσο για τη Γερμανία, η οποία αποφάσισε να κρατήσει το λιγνίτη, σχολίασε πως δεν επιθυμεί να αντιγράψει το ενεργειακό της μίγμα, δεδομένου ότι έχει και πιο ακριβή τιμή από την Ελλάδα.

Ιδίως σε ό,τι αφορά την Πτολεμαΐδα 5, ο Νίκος Τσάφος ανέφερε: «Δεν είναι ανταγωνιστική. Δεν μπορεί να μπει με όρους αγοράς στο σύστημα. 18 μέρες έχει λειτουργήσει φέτος. Όποιος θέλει να είναι ανοιχτό το εργοστάσιο, θέλει να είναι πιο ακριβό το ρεύμα. Πρέπει να τον πληρώσουμε τον λιγνίτη για να είναι ανταγωνιστικός».