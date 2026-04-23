«Χυδαίο υπόγειο ντιλάρισμα μεταξύ του Μαξίμου και των «13», καταγγέλλει ο Ανδρουλάκης

Υπόγειο χυδαίο ντιλάρισμα» μεταξύ του Μέγαρο Μαξίμου και των ερευνώμενων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτών της ΝΔ, κατήγγειλε από βήματος Ολομέλειας ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτό είναι ξέπλυμα και ντιλάρισμα σε δημόσια θέα», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στηλιτεύοντας τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι οι βουλευτές των οποίων οι ασυλίες ήρθησαν χθες, θα βρίσκονται κανονικά στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια.



«Έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο κύριος Μαρινάκης, ότι έχει δοθεί ελευθέρας για κάθοδο στις εθνικές. Πόσο πιο προκλητικοί;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Πριν καν φτάσουν οι δικογραφίες από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, έχετε καθαρίσει πως οι βουλευτές σας θα είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ. Καμία συσπείρωση της ΝΔ δεν είχαμε χθες, παρά υπόγειο και χυδαίο ντιλάρισμα! Αφήστε τη Δικαιοσύνη να κρίνει και μετά βάλτε τους στα ψηφοδέλτια!».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην παρέμβαση της ευρωπαίας εισαγγελέως στο Φόρουμ των Δελφών. «Η κυρία Κοβέσι ανέφερε πως κουράστηκε να ακούει πως έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε την κυρία Κοβέρσι, αποδεικνύοντας ότι είστε αμετανόητοι και πως η διαφθορά και η ατιμωρησία θα συνεχιστούν», σημείωσε.





Αναφερόμενος στις χθεσινές πρωθυπουργικές ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατήγγειλε πως η κυβέρνηση βγάζει υπερκέρδη από τους φόρους λόγω της ακρίβειας και στη συνέχεια επιστρέφει ένα μέρος τους στην κοινωνία όταν περνά πολιτική κρίση και βλέπει πτώση στις δημοσκοπήσεις.

«Θα σας πει και "ευχαριστώ" ο λαός, επειδή έδωσε χθες ο πρωθυπουργός ψίχουλα από τους φόρους του. Το "ευχαριστώ" του λαού είναι για τον κύριο Λαζαρίδη και τους 13 βουλευτές. Εξαιτίας τους, για να αντισταθμίσει το πολιτικό στόχος ανακοίνωσε τα μέτρα ο πρωθυπουργός», υποστήριξε.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις τρεις τροπολογίες του κόμματός του για τις τράπεζες, κάνοντας λόγο για δέσμη μέτρων με τον πολίτη στο επίκεντρο.



Κόντρα Ανδρουλάκη - Θεοδωρικάκου με επίκεντρο το... ρουσφέτι

Απαντώντας, ο παριστάμενος υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατήγγειλε επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της παράταξης της ΝΔ. «Επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι; Μην παριστάνει κανείς μας τον αθώο. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε ρουσφέτι;», διερωτήθηκε, τονίζοντας πως οι «13» ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους ώστε να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Παίρνοντας ξανά το λόγο, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε πως το ρουσφέτι πράγματι υπήρχε και παλαιότερα, τονίζοντας ωστόσο πως δεν θα δεχθεί συμψηφισμούς.

«Έχουν κοντά ποδάρια οι συμψηφισμοί. Ναι προφανώς υπήρχε ρουσφέτι και υπάρχει, δεν το εφηύρε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι και δεν δέχομαι κανένα συμψηφισμό που επιχειρείτε να κάνετε!», ανέφερε σε υψηλούς τόνους. «Πάρτε πίσω ότι είμαστε διεφθαρμένοι, είναι βαριά αλαζονική συμπεριφορά να επιτίθεστε συλλήβδην στην παράταξη της ΝΔ», ανταπάντησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, καλώντας τον, εάν έχει συγκεκριμένα στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς όπως είπε, να απευθυνθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να επιληφθεί η Δικαιοσύνη, καθώς «η συνωμοσιολογία δεν οδηγεί πουθενά». Σε κάθε περίπτωση, τόνισε πως η κυβέρνηση σέβεται τη Δικαιοσύνη και το θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας,.



Μαρκόπουλος: Δεν είστε δικαστής κύριε Ανδρουλάκη, πάθατε Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Πολάκη



Τις καταγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί «ντιλαρίσματος» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, υποστηρίζοντας ότι υπέπεσε σε ατόπημα, προσπαθώντας να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη.

«Δεν ξέραμε ότι η φιλοδοξία του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να είναι δικαστής. Έπαθε σήμερα... Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και λίγο Πολάκη, τρία σε ένα. Ξεχνάει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν θα υποκαταστήσετε εσείς τη Δικαιοσύνη», ανέφερε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, με επίκεντρο τις αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη για τους «13» της ΝΔ.