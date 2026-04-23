Κυβέρνηση για Ανδρουλάκη: «Μονίμως θυμωμένος, να ενημερωθεί για το τεκμήριο αθωότητας»

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στη σκληρή επίθεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος από το βήμα της βουλής νωρίτερα είχε κάνει λόγο για «χυδαίο, υπόγειο ντιλάρισμα» ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στους «13» της ΝΔ που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κάποιος να ενημερώσει τον μονίμως θυμωμένο κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του Κράτους Δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας.



Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν και είναι παραπάνω από προφανές, ότι η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αφορούσε την περίπτωση που οι εκλογές λάβουν χώρα πριν την έκβαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό.



Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που ζητάμε από τη δικαιοσύνη την ταχύτερη δυνατή εκκαθάρισή τους» ανέφεραν κυβερνητικές πηγές απαντώντας στον κ. Ανδρουλάκη.

Σημειώνεται πως στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης είχε τονίσει πως οι βουλευτές των οποίων η ασυλία ήρθη, θα συμμετέχουν κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ.