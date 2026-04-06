Καβγάς εκτός ορίων Λαζαρίδη - Πολάκη: «Σκασμός Λαζαρίδη, αμόρφωτε»-«Που είναι τα λεφτά που τρώγατε;»

Σύγκρουση που βγήκε εκτός ορίων, με ανταλλαγή βαρύτατων προσωπικών χαρακτηρισμών, είχαν στην Ολομέλεια Μακάριος Λαζαρίδης και Παύλος Πολάκης, με τον σφακιανό βουλευτή να φτάνει στο σημείο να φωνάξει από βήματος: «σκασμός Λαζαρίδη!».

Ζητώντας το λόγο, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε την κυβέρνηση για «σαπίλα» και «βαθύ κράτος» και επιτέθηκε στον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εάν είχατε μισή τσίπα πάνω σας, κι εσύ καινούριε υπουργέ Λαζαρίδη, που έλεγες ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ…», ανέφερε αρχικώς.

«Το πτυχίο σου από που είναι; College of Southeastern Europe λέει. Από που είναι αυτό; Και τι πτυχία δίνει», τον ρώτησε.



«Σαπίλα και βαθύ κράτος είστε εσύ! Ο δήμαρχος με τα διπλά βιβλία! Τι τα κάνατε και που τα πήγατε τα μαύρα;» διερωτήθηκε αρχικώς ο Μακάριος Λαζαρίδης, ενώ αναφορικώς με το βιογραφικό του απάντησε σε εξίσου οξείς τόνους: «Όσον αφορά αυτή την αηδία. Έχω τελείωσε το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών, το College of Southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει μπορεί να σας το δείξω. Τελειώνει η πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία σας, που είναι τα λεφτά που τρώγατε!».



«Σκασμός Λαζαρίδη...»

Η ανταπάντηση από τον Παύλο Πολάκη δεν άργησε να έρθει. «Δεν μας λέει από που είναι το πτυχίο του. Μας είπε ότι εγώ είμαι το βαθύ κράτος με τα μαύρα βιβλία. Να μας μια βόλτα στα Σφακιά Λαζαρίδη και να δεις τι έκανα εγώ. Μουρμού!», υποστήριξε, φτάνοντας στο σημείο να του φωνάξει «Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός. Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι!», προκαλώντας την οξεία αντίδραση τόσο της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όσο και του προεδρεύοντος Γιώργου Λαμπρούλη που μίλησε για απαράδεκτες εκφράσεις.



«Πες μας που είναι το πτυχίο σου Λαζαρίδη και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε μερικούς που είστε χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα, τέλος», επέμεινε ο «αψύς Σφακιανός», με την κόντρα των δυο να συνεχίζεται και εκτός μικροφώνου.



«Έτρωγες μαύρα και μιλάς; Άντε μπράβο!» φώναξε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ακούστηκε να απαντά: «Να μας πεις από που είναι το πτυχίο σου αμόρφωτε! Αμόρφωτος είναι Από εδώ και πέρα θα τα λέμε όλα. Τέλος η ανοχή!».