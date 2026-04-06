Γεωργιάδης: Να ντρέπεται όποιος σηκώνει το δάχτυλο, όλοι έχουμε τηλεφωνήσει για βοήθεια σε πολίτες

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σηκώνοντας το γάντι στην αντιπολίτευση που άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τις νέες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως και οι «300» έχουν κάνει τηλεφωνήματα προκειμένου να βοηθήσουν πολίτες.

«Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα, επειδή είμαστε όλοι βουλευτές εδώ και πολύ παλιοί», είπε από βήματος Ολομέλειας ο υπουργός Υγείας και συνέχισε: «Όσοι στα σοβαρά μεταξύ μας, κατηγορούμε συναδέλφους βουλευτές, επειδή μίλαγαν στο τηλέφωνο για να βοηθήσουν με προβλήματα του κόσμου κύριε Γιαννούλη, και κουνάμε το δάχτυλο, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Είναι απολύτως προφανές πως αυτά τα πράγματα τα έχουμε κάνει όλοι μας, και οι "300" εδώ», όπως υποστήριξε, απαντώντας τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ.



«Επιμένετε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία παρεμβαίνει ευθέως και κρατά το πολιτικό σύστημα όμηρο; Έχετε ανακαλύψει ποιες είναι οι σκοτεινές δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από την ευρωπαϊκή εισαγγελία;», τον είχε ρωτήσει νωρίτερα ο Δημήτρης Μάντζος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε πως η μόνη λύση είναι οι εκλογές, κι όχι οι προτάσεις, όπως το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, που, όπως είπε, θα οδηγήσουν σε πλειοδοσία ρουσφετιού.



Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης υποστήριξε πως «δεν πρόκειται απλώς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για μηχανισμό που συνδέεται με εκλογικά οφέλη και πελατειακές σχέσεις».

«Ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω. Εν δεν έχετε κάνει εσείς κάποιου τύπου τηλέφωνο, εάν οι κυβερνήσεις σας δεν έχουν υπηρετήσει το ρουσφέτι, ιδίως οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, τότε να αναστοχαστείτε. Εμείς την αυτοκριτική μας και την αυτορρύθμισή μας την κάνουμε», απάντησε στην αντιπολίτευση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος.