Κατερίνα Παπακώστα: Ζητώ άρση ασυλίας - Δεν κατεβαίνω στις εκλογές αν υπάρχουν σκιές

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα ζητά άρση ασυλίας για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια όσο παραμένουν οι «σκιές». Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, έσπασε τη σιωπή της σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός της στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφού χαρακτήρισε «αβάσιμα» όσα της αποδίδονται, ζήτησε την άρση της βουλευτικής της ασυλίας, διαμηνύοντας παράλληλα -όπως είχε πράξει και Κώστας Αχ. Καραμανλής το σαββατοκύριακο- πως δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος της οποιαδήποτε «σκιά ποινικής απαξίας».

Η «άμυνα» για τον κτηνοτρόφο από τα Τρίκαλα

Η βουλευτής επιχείρησε να δώσει διευκρινίσεις για την ουσία της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η δική της παρέμβαση αφορούσε ένα περιορισμένο και ανθρωπιστικό σκέλος. Σύμφωνα με την ανάρτησή της, προσπάθησε να βοηθήσει έναν «βιοπαλαιστή κτηνοτρόφο» από τα Τρίκαλα, ο οποίος διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης και διεκδικούσε συνδεδεμένη επιδότηση ύψους 6.000 ευρώ για το έτος 2020. Μάλιστα, τόνισε ότι παρά την προσπάθειά της, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν χορήγησε ποτέ το συγκεκριμένο ποσό στον κτηνοτρόφο.

Η τελευταία «γαλάζια» τοποθέτηση και το μήνυμα Μαρινάκη

Η Κατερίνα Παπακώστα ήταν η τελευταία από τους εμπλεκόμενους βουλευτές της πλειοψηφίας που τοποθετήθηκε δημόσια. Η δήλωσή της ήρθε λίγες ώρες μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε στείλει σαφές μήνυμα λέγοντας πως «καλό είναι όλοι το συντομότερο να τοποθετηθούν». Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να πάρει θέση για την ουσία της ενοχής ή της αθωότητας, παραπέμποντας τη συνολική αξιολόγηση στη Δικαιοσύνη.

Όλη η δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα:

Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται.

Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!!

Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΕΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.

Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕ.

Εχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελεις της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους.

Ζητώ την ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΜΟΥ.

Αμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται, είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου.

Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.

Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας.