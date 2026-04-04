ΟΠΕΚΕΠΕ2: Τι αναφέρει η δικογραφία για Παπακώστα-Καραμανλή και Λιβανό

Τη διαδρομή των παρεμβάσεων και των επαφών των προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα για αγροτικές επιδοτήσεις, σκιαγραφεί το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που συνοδεύει την ογκωδέστατη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ2.

Οι επιβαρυντικές αναφορές για την Κατερίνα Παπακώστα

Όπως αποτυπώνεται στο πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, φαίνεται να παρεμβαίνει αρκετές φορές, μιλώντας με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ , Δημήτρη Μελά, «προκαλώντας σε αυτόν με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις εκμεταλλευόμενη την πολιτική και θεσμική της ιδιότητα («θέλετε να σας υπενθυμίσω;», «θα εκτεθούμε», «πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε») », όπως περιγράφεται.

Στόχος των επικοινωνιών, ήταν κτηνοτρόφος να συνεχίσει να λαμβάνει επιδοτήσεις, παρόλο που το σύστημα τον έβγαζε «κόκκινο» λόγω ψευδούς δήλωσης βοοειδών. Αποτέλεσμα, ήταν, σύμφωνα με το πόρισμα, ο συγκεκριμένος παραγωγός «να εισπράξει αχρεωστήτως όχι μόνο το ποσό των 27.800,16 ευρώ για το έτος 2021, αλλά να συνεχίσει να αντλεί παρανόμως ενωσιακούς και εθνικούς πόρους και κατά τα επόμενα έτη (2022 - 2024) προκαλώντας βέβαιη και οριστική ζημιά συνολικού ύψους 142.249,81 ευρώ στην περιουσία της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου».

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, η Κατερίνα Παπακώστα: «γνώριζε τον παράνομο και δόλιο χαρακτήρα του αιτήματος της, γεγονός που καταδεικνύεται τόσο από την παραδοχή της ότι υφίσταται κίνδυνος αποκάλυψης (“θα εκτεθούν”) όσο, πρωτίστως, από την ρητή ομολογία της ότι η “τακτοποίηση” του παραγωγού Α. Μπ. Βασίστηκε σε μεταγενέστερη, εικονική παρέμβαση του κτηνιάτρου στην Κτηνιατρική βάση δεδομένων. Η βουλευτής λέει ρητά στον Πρόεδρο «Ο κύριος Ζ. Μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε που φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο… άρα αν έγινε όντως, αυτό, σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση…».

Ακολούθως περιγράφεται πως «ενεργώντας με άμεσο δόλο, προκειμένου να εξυπηρετήσει ψηφοφόρο της τον οποίο όπως δήλωσε είχε «διαβεβαιώσει 99,9%» πίεσε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ φυσικό αυτουργό Δ. Μελά να αποδεχθεί την εικονική αυτή «διόρθωση» ως δήθεν νόμιμη και να παρακάμψει πλήρως τα οικεία ελεγκτικά ευρήματα (απόκλιση ζωικού κεφαλαίου >50%)».

Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνεται στο πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, πως προέκυψε ζημία για το Δημόσιο ύψους 142.249,81, η οποία «αποτελεί άμεση και αιτιώδης συνέπεια της παράκαμψης των ελεγκτικών κυρώσεων που η ίδια αξίωσε, η ως άνω βουλευτής φέρεται ότι προέβλεψε, αποδέχθηκε και επιδίωξε στο ακέραιο».

Στην πορισματική έκθεση αναφέρεται σε άλλο σημείο για την Κατερίνα Παπακώστα πως «προκάλεσε στον κτηνίατρο Σπ. Ζ. (Φυσικό αυτουργό) με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα προτροπές και παραινέσεις την απόφαση να τελέσει τις αξιόποινες πράξεις της απάτης με υπολογιστή εκ της οποίας η ζημιά που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120 χιλ. ευρώ και της ψευδούς βεβαίωσης τελεσθείσας με σκοπό να προσποριστεί σε άλλον αθέμιτο όφελος, εκ της οποίας το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120 χιλ. ευρώ».

Τι αναφέρει το πόρισμα για Κώστα Καραμανλή και Σπήλιο Λιβανό

Όσο για το βουλευτή και πρώην υπουργό της ΝΔ Κώστα Καραμανλή , στο πόρισμα που βλέπει το φως της δημοσιότητας, δεν υπάρχει απευθείας συνομιλία του. Η αναφορά στο όνομά του γίνεται στο πλαίσιο συνομιλίας του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά με συνεργάτη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο εκείνη, Σπήλιο Λιβανό.

Ειδικότερα, η πορισματική έκθεση αναφέρεται στη συγκεκριμένη επικοινωνία στην οποία ο συνεργάτης αναφέρει στον τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ «…αυτή η υπόθεση του ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ… που ενδιαφέρεται ο… που είναι τριάντα επτά (37) άτομα, με έναν εξ με τα βιολογικά [εννοώντας τον Κωνσταντίνο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ του Αχιλλέα, βουλευτή Σερρών από το 2015 μέχρι σήμερα]. Ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του λέει πως αφορά τον «ΜΠΑΛΑΦΑ» και ο Παυσανίας Αγρέβης συμφωνεί. Ο Αγρέβης εν συνεχεία ρωτά: «Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το φτιάξουμε;»».

Σε άλλο σημείο του πορίσματος περιγράφεται πως ο συνεργάτης αναφέρει στον Δημήτρη Μελά: ««Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα, τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερα το θέμα… Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, θα το κάνουμε».

Ενημερώνονται τα κόμματα

Χθες, λίγο μετά τις 23.00 οι συνεργάτες των «11» που αναφέρονται στη δικογραφία βρέθηκαν στο γραφείο 138 του πρώτου ορόφου της Βουλής προκειμένου να παραλάβουν το αντίτυπο τους. Απο τους πρώτους που παρέλαβαν το υλικό ήταν οι συνεργάτες των Χρήστου Μπουκώρου, Κώστα Καραμανλή, Κατερίνας Παπακώστα, Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Σήμερα στις 11.00 οι βουλευτές - μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας, και μέσω αυτών όλα τα κόμματα, θα λάβουν αντίτυπα της δικογραφίας για τους «11», ενώ στις 10.00 ανοίγει η αίθουσα 168 προκειμένου όσοι από τους βουλευτές το επιθυμούν να λάβουν γνώση του φακέλου για τους Αραμπατζή-Λιβανό.