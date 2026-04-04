Κώστας Αχ. Καραμανλής: Δεν θα είμαι υποψήφιος τις επόμενες εκλογές

Σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό συμβολισμό και βαθιές εσωκομματικές προεκτάσεις, ο βουλευτής Σερρών και πρώην υπουργός, Κώστας Αχ. Καραμανλής, ανακοίνωσε την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η πρωτοβουλία αυτή, που έρχεται ως άμεση συνέπεια των καταιγιστικών εξελίξεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σηματοδοτεί την αποχώρηση ενός πρωτοκλασάτου στελέχους από την πρώτη γραμμή της γαλάζιας παράταξης. Ο βουλευτής Σερρών σε ανακοίνωση του υποστήριξε ότι μόνη του πρωτεραιότητα είναι να ολοκληρώσει την κοινοβουλευτική του θητεία.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Αχ.Καραμανλή:

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ. Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής. Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

Μια απόφαση «διευκόλυνσης» του Μεγάρου Μαξίμου

Η απόφαση του Κώστα Αχ. Καραμανλή να θέσει εαυτόν εκτός ψηφοδελτίων ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να θωρακιστεί η κυβέρνηση και το κόμμα από την αντιπαράθεση που προκαλεί η δικαστική διερεύνηση των παράνομων επιδοτήσεων του 2021. Καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται στις δικογραφίες που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, ο Σερραίος πολιτικός επέλεξε να μην αποτελέσει «ανοιχτό μέτωπο» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την προεκλογική περίοδο.

Η σκιά των δικογραφιών και η «έξοδος» από τις Σέρρες

Ο καταλύτης για την οριστική αποχώρηση υπήρξε ο όγκος των στοιχείων που συνοδεύουν τη δικογραφία-μαμούθ. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος διατηρεί το δικαίωμα της υπεράσπισης και της τεκμηρίωσης των θέσεών του ενώπιον της Δικαιοσύνης, η πολιτική πίεση κατέστη μη διαχειρίσιμη. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις Σέρρες, ένα παραδοσιακό «κάστρο» της οικογένειας, δεν θα φέρει το όνομα του Κώστα Καραμανλή.