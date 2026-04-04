ΟΠΕΚΕΠΕ: Ισχυρές αναταράξεις από τις δικογραφίες για τους 11+2 γαλάζιους - Όλοι οι «καυτοί» διάλογοι

Στο επίκεντρο μιας από τις πιο σοβαρές κοινοβουλευτικές και πολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση, μετά τη διαβίβαση στη Βουλή των δυο ογκωδέστατων δικογραφιών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Η πρώτη περιλαμβάνει το αίτημα για άρση ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ, ενώ η δεύτερη αφορά δυο πρώην υπουργικά στελέχη της «γαλάζιας» κυβέρνησης. Η εξέλιξη αυτή - με νωπές ακόμη τις μνήμες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 1 - αρχίζει ήδη να αφήνει ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα, με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την ημέρα που «έφτασαν» οι δικογραφίες στο κοινοβουλευτικό τερέν.



Το… σίκουελ της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλεί ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς, ιδίως όσο έρχονται στο φως τα όσα καταγράφονται στις σελίδες των δικογραφιών, με πρωταγωνιστές στελέχη της εθνικής αντιπροσωπείας που έχουν «πιαστεί» είτε απευθείας είτε μέσω συνεργατών τους, να επιχειρούν να ρυθμίσουν και να κανονίσουν με τα στελέχη του Οργανισμού λογής λογής ζητήματα, κυρίως ψηφοφόρων τους.

Η περίπτωση του Κώστα Καραμανλή

Ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ανακοίνωσε πως δεν θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες εκλογές, δεν καταγράφεται σε απευθείας συνομιλία με κάποιο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, συνεργάτης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του τότε υπουργού Σπήλιου Λιβανού επικοινωνεί με τον Οργανισμό προκειμένου να γίνουν δεκτά αιτήματα 27 βιολογικών καλλιεργητών, ύστερα από φερόμενο, σύμφωνα με τη δικογραφία, αίτημα του Κώστα Καραμανλή.



Το ποσό της επιδότησης για τους 27 παραγωγούς είναι άνω των 120.000 ευρώ και γι’ αυτό το λόγο η ηθική αυτουργία που του καταλογίζει η ευρωπαία εισαγγελέας μετατρέπεται σε κακουργηματικού χαρακτήρα.



Ειδικότερα, στην καταγεγραμμένη επικοινωνία (11.09.2021) ο συνεργάτης του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού συνομιλεί με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά:



Π.Α: Αυτή η υπόθεση του ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ…που ενδιαφέρεται ο…που είναι τριάντα εφτά άτομα, με έναν εε με τα βιολογικά.



Δημήτρης Μελάς: Αφορά τον Μ….



Π.Α.: Συμφωνώ. Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το για να το φτιάξουμε;



Δημήτρης Μελάς: Λοιπόν κοίταξε να σου πω κάτι. Τότε, ει…είχε γίνει μία συζήτηση όταν είχαν έρθει κάποιοι απ’ τον Καραμανλή σε μια σύσκεψη…Λοιπόν και είπε ο Υπουργός τι θα μπορούσε να γίνει.

Και δεύτερη στιχομυθία

Στη δικογραφία καταγράφεται και δεύτερη στιχομυθία (05.11.21) συνεργάτη του υπουργείου με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικώς με διαδοχικές προσφυγές που τελικώς έγιναν αποδεκτές:



Ν. Κ.: Εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα να ικανοποιηθεί το αίτημά του.



Δημήτρης Μελάς: Για κρατικά χρήματα πρόκειται.



Ν. Κ.: Υπάρχει πρόβλημα με αυτό;



Δημήτρης Μελάς: Δεν υπάρχει.



Ν. Κ.: Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερε το θέμα…Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, θα το κάνουμε.

Τα επιβαρυντικά στοιχεία για την Κατερίνα Παπακώστα: «Θα εκτεθούμε»

Απευθείας συνομιλίες με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο να εξυπηρετηθεί κτηνοτρόφος της εκλογικής της περιφέρειας και να συνεχίσει να λαμβάνει επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν, είχε η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, με την ευρωπαϊκή εισαγγελία να της καταλογίζει «πλήρη, δομική και οριστική συγκάλυψη της απάτης».



Αποτέλεσμα, ήταν, σύμφωνα με το πόρισμα, ο συγκεκριμένος παραγωγός «να εισπράξει αχρεωστήτως όχι μόνο το ποσό των 27.800,16 ευρώ για το έτος 2021, αλλά να συνεχίσει να αντλεί παρανόμως ενωσιακούς και εθνικούς πόρους και κατά τα επόμενα έτη (2022 - 2024) προκαλώντας βέβαιη και οριστική ζημιά συνολικού ύψους 142.249,81 ευρώ στην περιουσία της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου».



Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος της βουλευτού με τον Δημήτρη Μελά:



Δημήτρης Μελάς: Ποιος είναι;



Κατερίνα Παπακώστα: Η Κατερίνα η Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων. Η διαδικασία από τα Τρίκαλα για την υπόθεση του Θ.Μπ. σε συννενόηση με τον Ζ. (κτηνίατρος) έχει ολοκληρωθεί.



Δημήτρης Μελάς: Το γνωρίζω.



Κατερίνα Παπακώστα: Άρα εσείς τώρα από Σεπτέμβριο όπως είχαμε πει θα πρέπει να το δείτε το υπόλοιπο κομμάτι πώς ε δεν ξέρω πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς; Θέλετε να σας υπενθυμίσω εγώ;



Δημήτρης Μελάς: Δεν χρειάζεται. Πριν από την πληρωμή που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου θα πάρουμε το αρχείο από την κτηνιατρική βάση οπότε εφόσον ενημερώθηκε θα λάβουν την καινούρια εικόνα.



Η Κατερίνα Παπακώστα επικοινώνησε εκ νέου με τον Δημήτρη Μελά, επιμένοντας στην ικανοποίηση του αιτήματός της: «Ο Μ. δεν έχει πληρωθεί τελικά. Κοίτα το θέμα γιατί θα εκτεθούμε εδώ πέρα τώρα». Ακολούθησε τηλεφώνημα του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε υπάλληλο και στη συνέχεια ο ίδιος κάλεσε ξανά τη βουλευτή:



Δημήτρης Μελάς: Σε μια πρώτη εικόνα που έχω γι αυτό θα με αφήσει λίγο να το ψάξω μέχρι την Δευτέρα. Γιατί σε μια πρώτη εικόνα που έχω, φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχε τον Μάιο που δεν πληρώθηκε.



Κατερίνα Παπακώστα: Πώς είναι δυνατόν αυτό; Ο Ζ. (Κτηνίατρος) έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον Ζ. Να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.



Δημήτρης Μελάς: Θα το δω και εγώ.



Κατερίνα Παπακώστα: Ναι οπωσδήποτε κ. Μελά πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.



Δημήτρης Μελάς: Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση;

Κατερίνα Παπακώστα: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης… η μείωση, η μείωση των ζώων έγινε πριν τον έλεγχο, εεε ο κύριος Ζ (κτηνίατρος) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε να φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο … άρα αν έγινε όντως αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%.



Δημήτρης Μελάς: Θα το κοιτάξουμε. Δηλαδή εσύ επωφελείσαι, σε έναν καλό σου, ας πούμε ψηφοφόρο και τα λοιπά, εγώ δεν επωφελούμαι πουθενά μόνο εκτέθηκα, εντός εισαγωγικών και στο τέτοιο… οπότε ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόθεση υπήρχε πλήρης … και υπάρχει… η δική σου πλευρά θα πρέπει να φανεί ε πολύ νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή σε εκείνον. Της μεσολάβησης που έχει κάνει, εντάξει; Απλά να ξέρει πόσο έχει, εε, εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι και πόσο παρελκυστικό είναι αυτό που έγινε, γιατί δεν θα γινόταν τίποτα… Από το σημείο που έχει γίνει ο έλεγχος.

Η «χεράτη» καταχώρηση του Κώστα Σκρέκα

Ο μέχρι πρότινος γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας καταγράφεται σε συνομιλία του από το 2021 να ζητά από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρωθεί παραγωγός ο οποίος εμφανίστηκε ψευδώς επιλέξιμος, λόγω αναδρομικής τροποποίησης δεδομένων.



«Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος Μελάς, κατόπιν πιέσεων του βουλευτή Κωνσταντίνου Σκρέκα έδωσε εντολή για την άρση των δικλείδων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, την 22/092021 δόθηκε η εντολή να «ξεκλειδωθεί το αίτημα του παραγωγού παρακάμπτοντας τους κωδικούς λάθους», αναφέρει το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να υπολογίζεται σε 87.780,55 ευρώ.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο Δημήτρης Μελάς ανέφερε στον Κώστα Σκρέκα: «Ε, πρώτον σ’ έφτιαξα, αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα». «Ναι ρε, αφού πήγα και το έβαλα φορετά, τώρα εντάξει, έγινε ολόκληρο τέτοιο», λέει ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ στο βουλευτή, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά» και τότε ο Κώστας Σκρέκας του απαντάει: «Χεράτα, κατάλαβα».

Αυτός είναι ο διάλογος ανάμεσα στον Κώστα Σκρέκα και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (24/9/2021), όπως αποτυπώνεται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή:

Κ. Σκρέκας: Παρακαλώ. Δημήτρη μου;



Δ. Μελάς: Κωστάκη μου.



Κ. Σκρέκας: Έλα φίλε, για πες.



Δ. Μελάς: Καλά είσαι;



Κ. Σκρέκας: Καλά. Πηγμένος.



Δ. Μελάς: (ακατάληπτο περιεχόμενο) πηγμένος.



Κ. Σκρέκας: Χαμός για πες.



Δ. Μελάς: Ε πρώτος σ΄ έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.



Κ. Σκρέκας: Ωωχ μ΄ αρέσεις. Για πες τι λέω δηλαδή ότι;



Δ. Μελάς: Ντάξει; Τίποτα θα γίνει ντάξει.



Κ. Σκρέκας: Θα γίνει; Αυτό που ζητάει;



Δ. Μελάς: Ναι. Ναι.



Κ. Σκρέκας: Σίγου… του το λέω έτσι; Δε ξε γιατί δε ξε.



Δ. Μελάς: Για το Βούλγαρη δε λέμε;



Κ. Σκρέκας: Για το Βούλγαρη ναι ναι ναι ναι ναι. Θα γίνει;



Δ. Μελάς: Ναι ρε αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο…



Κ. Σκρέκας: Ωραία ωραία.



Δ. Μέλας: Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά.



Κ. Σκρέκας: Χεράτα κατάλαβα.

Η περίπτωση του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, την 02/01/2021 υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και του Ι.Τ., στενού συνεργάτη του Γιάννη Κεφαλογιάννη.



Ειδικότερα, ο Ι.Τ. αναφέρεται, μιλώντας στον Δημήτρη Μελά, σε «κόλπο» με το οποίο παραγωγοί μοιράστηκαν χρήματα «μισά - μισά». «Στείλτα τα μου να δω τι αν μπορεί να γίνει κάτι», αναφέρει ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας τα στοιχεία των παραγωγών.



Ταυτοχρόνως, στο διαβιβαστικό αναφέρεται πως παρόλο που είχε εντοπιστεί απάτη εις βάρος του εθνικού αποθέματος, «ηρακλείωτικη πατέντα», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά από τέσσερις παραγωγούς, «προκειμένου να διασωθούν οι εν λόγω παραγωγοί (εκλογική πελατεία) από την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων αλλά και για να προστατευθεί ο μεσάζων του κυκλώματος ο οποίος δεχόταν απειλές από τους παραγωγούς ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής παρέμβασης του πολιτικού γραφείου του Ι. Κεφαλογιάννη».



Ακολουθεί ο διάλογος ανάμεσα στον συνεργάτη του Γιάννη Κεφαλογιάννη Ι.Τ. και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (2/10/2021):



Ι.Τ.: Είναι οι μοναδικοί τέσσερις παραγωγοί στο Ρέθυμνο που ανήκουν σε αυτή την περίπτωση, διότι το «κόλπο» είναι ηρακλειώτικη πατέντα.



Ι.Τ.: Αυτός έχει βάλει σ’ αυτούς τους τέσσερις…Ο οποίος είναι ένας…ο αδερφός της γυναίκας του και τον κυνηγάει ο πεθερός του να τον φάει λάχανο…ο άλλος είναι μπράβος στην Αθήνα…και τον κυνηγάει και αυτός…ναι και έχει μπλέξει ο κακομοίρης δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή αυτόν πραγματικά αν …μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε.



Δημήτρης Μελάς: Πως εμπλέκεται αυτός;



Ι.Τ.: Αυτός έκανε την δουλειά…αυτός είχε μία συντεκνία με τον Ξυλούρη…Στο Ηράκλειο…ναι και του είπαν αυτοί το κόλπο…βρήκε αυτός τέσσερα άτομα και τους λέει εγώ θα σας φτιάξω και μισά μισά…και τους έφτιαξε λοιπόν τους τέσσερις…δηλαδή αυτοί τα πήραν μία χρονιά, αλλά τώρα τους τα γυρεύουν αχρεώστητα.



Δημήτρης Μελάς: Το 2020;



Ι.Τ.: Ναι.



Δημήτρης Μελάς: Στείλ’τα μου να τα δω τι τι αν μπορεί να γίνει κάτι, έτσι;

Η υπόθεση του Σπήλιου Λιβανού - Η καθυστέρηση των ελέγχων και τα… σκουλαρίκια των αιγοπροβάτων

Συνομιλίες στενών συνεργατών του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, περιγράφονται στο διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.



Ειδικότερα, έχει «πιαστεί» τηλεφωνική επικοινωνία από τον Σεπτέμβριο του 2021, στην οποία ο συνεργάτης του υπουργού, Ν.Κ. αναφέρεται σε επιτόπιο έλεγχο που επρόκειτο να πραγματοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε «κάποιους φίλους», με τον ίδιο να προτείνει να καθυστερήσει ο έλεγχος «όσο γίνεται», καθώς οι παραγωγοί έχουν 300 ζώα, εκ των οποίων τα 80 είναι μικρά. Τότε, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά: «τι θέλετε να κάνουμε, να περιμένουμε να μεγαλώσουν;».



Στη συνέχεια, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε άλλη καταγεγραμμένη επικοινωνία, αυτή τη φορά με τον Δ.Ν., υποστηρίζει πως κάποιος τον κάλεσε από το γραφείο του υπουργού, καθώς οι συγκεκριμένοι παραγωγοί «είναι δικοί τους», ενώ του αναφέρει πως το αρχικό αίτημα αφορά στην ακύρωση του επιτόπιου ελέγχου, λέγοντάς του: «τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για σένα».



Τότε, ο Δ.Ν. λέει στον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως η ιδανική λύση θα ήταν οι δυο παραγωγοί να μην εμφανιστούν στον έλεγχο και αντ’αυτού να προσκομίσουν ιατρικό έγγραφο και τονίζει πως το σημαντικό είναι να υπάρχουν… ενώτια (σκουλαρίκια) στα ζώα. «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα οι ελεγκτές να κάνουν εκτίμηση ηλικίας – κανείς δεν το κάνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ούτε πρόκειται, αρκεί να βλέπουν τα ενώτια», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η εμπλοκή του Κώστα Τσιάρα μέσω συνεργατών του

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, στις 05/11/2011, ο Κώστας Τσιάρας, ο οποίος παραιτήθηκε χθες από υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, «προκάλεσε με πρόθεση» στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Α.Β., «την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε και συγκεκριμένα έδωσε εντολή σε υπάλληλο του πολιτικού του γραφείου στην Καρδίτσα, να πραγματοποιήσει επικοινωνία, προκαλώντας τον προϊστάμενο της περιφερειακής διεύθυνσης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του ΟΠΕΚΕΠΕ «με πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, εκμεταλλευόμενος τη βουλευτική του ιδιότητα και την φερόμενη εγγύτητα με την πολιτική ηγεσία (φίλος του υπουργού), την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας, αποτρέποντας την άμεση περικοπή και επιβολή κυρώσεων για το έτος 2021 ύψους 22.944,27 ευρώ σε παραγωγό».



Ακολουθεί ο διάλογος (5/11/ 2021) ανάμεσα σε συνεργάτη του πρώην υπουργού και τον υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:



Συνεργάτης Τσιάρα: Δεν μου λες τώρα μας πήρε… ένας πολύ καλός φίλος του Υπουργού, ο Ά. Γ. Είναι από Φανάρι Καρδίτσας. Αυτός έχει κάτι ράμπες στο χωράφι, στην λίμνη Σμοκόβου που έρχεται το νερό. Και του είπαν ότι κανονικά είναι στο "πρασίνισμα" και πρέπει να τις χαλάσει τις ράμπες. Τι γίνεται; Μπορούν να χαλάσουν αυτές οι ράμπες;



Α.Β.: Δεν ξέρω αν μπορεί να καλυφθεί, γιατί έχει ήδη μπει σε έλεγχο.



Συνεργάτης Τσιάρα: Τα δικά σας τα παιδιά λογικά δεν είναι; Από την δικιάς την Υπηρεσία θα έρθουν εδώ.



Α.Θ.: Έχουν ήδη αποτυπωθεί κεντρικά, και ο επιτόπιος έλεγχος έρχεται για επιβεβαίωση, οπότε υπάρχει ήδη θέμα.



Συνεργάτης Τσιάρα: Είναι πολύ φίλος τους. Δεν πρέπει να τον κάψουμε φέτος. Πώς θα τον βοηθήσουμε...πες μου εσύ τον τρόπο. Τι πρέπει να κάνει τι;



Α.Β.: Εντάξει θα μιλήσω με τα παιδιά να δω τι είδανε.

Οι διάλογοι της Φωτεινής Αραμπατζή: «Να μην αντιμετωπιστούν αυστηρά κατά το διοικητικό έλεγχο»

Κατά πληροφορίες, στο διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τους Λιβανό και Αραμπατζή, επισημαίνεται πως η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, σε συνομιλία που είχε στις 26/08/2021 με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, αναφέρεται σε τρία ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε τρεις κτηνοτρόφους (πατέρας και δύο παιδιά) από το χωριό Αγγίστα των Σερρών, οι οποίοι επρόκειτο να ελεγχθούν στις 21/09/2021 από την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Η Φωτεινή Αραμπατζή τονίζει ότι τα ίδια πρόσωπα είχαν ήδη ελεγχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 07/10/2020.



Η τότε υπουργός φέρεται να ρωτά τον συνομιλητή της «τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;», κι εκείνος απαντά πως θα ήταν προφανές να μην γίνει έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αυτός έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά αν είναι χρήσιμο, μπορεί να καθυστερήσει για λίγο.



Τότε εκείνη συμφωνεί και ζητά να μην αντιμετωπιστούν αυστηρά κατά τον διοικητικό έλεγχο. Ακολούθως ο Δημήτρης Μελάς την ενημερώνει πως θα επικοινωνήσει με την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης.

Η περίπτωση του Θεόφιλου Λεονταρίδη

Για «επανειλημμένες, επίμονες και συγκεκριμένες» παρεμβάσεις προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδιώκοντας την κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα διευθέτηση της υπόθεσης παραγωγού, εγκαλείται ο Θεόφιλος Λεονταρίδης.



Μάλιστα, η ευρωπαϊκή εισαγγελία υποστηρίζει πως ο συγκεκριμένος παραγωγός «συνέδεσε ρητά την υπόθεσή του με το πολιτικό κεφάλαιο και την εκλογική του επιρροή υπέρ του βουλευτή», καθώς έχει «πιαστεί» να λέει: «εδώ τώρα ξέρω στην Αλιστράτη ότι εγώ όλοι ξέρουν ότι εγώ είμαι του Θεόφιλου, στηρίζω τον Θεόφιλο κι έχω πολλούς ψήφους εγώ».

Το τηλεφώνημα του Χρήστου Μπουκώρου για νεαρό ζευγάρι αγροτών

Ανάμεσα στους «11» της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται και ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος είχε επικοινωνία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Αντώνη Μελά αναφορικώς με παραγωγό ο οποίος ανέμενε επιδότηση συνολικού ύψους 25.000 ευρώ. Τελικώς ωστόσο, «δεν πήρε ούτε 1 ευρώ», με τον Χρήστο Μπουκώρο να ακούγεται να λέει στον τότε επικεφαλής του Οργανισμού πως «είναι στα κάγκελα και απειλεί να με πυροβολήσει».



Ο ίδιος ο βουλευτής αναφέρει πως η υπόθεση αφορά σε νεαρό ζευγάρι αγροτών το οποίο είχε αποκλειστεί το 2021 από τις πληρωμές, παρόλο που λάμβανε νομίμως επιδοτήσεις από το 2017 με τετραετές συμβόλαιο.



«Το αίτημα που υπέβαλα ήταν ηθικό, δίκαιο και νόμιμο. Η αναδρομικότητα της ΚΥΑ Λιβανού ήταν που δημιούργησε το πρόβλημα. Είχε καλές προθέσεις, ωστόσο οι αναδρομικότητες πάντα προκαλούν πρόβλημα, ορισμένους ανθρώπους τους «εκτέλεσε»», τονίζει ο ίδιος ο Χρήστος Μπουκώρος.

Το sms του Δημήτρη Βαρτζόπουλου

Όσο για τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε από υφυπουργός Ψυχικής Υγείας μετά την εμπλοκή του ονόματός του, σε επικοινωνία του (SMS) αναφορικώς με αίτημα παραγωγού, αναφέρει «οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στην διάθεσή σας», με την ευρωπαϊκή εισαγγελία να εκτιμά πως αυτή η φράση δείχνει πως υπήρξε αίτημα για εξωθεσμική τακτοποίηση παράτυπου φακέλου.



Ο ίδιος ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος δίνει τη δική του εξήγηση λέγοντας πως «με ένα πολύ σύντομο γραπτό μήνυμα, έθεσα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το θέμα ενός μικρού κτηνοτρόφου από χωριό της περιφέρειας μου. Τον ρώτησα εάν χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά και το τέλος τον ρώτησα “εάν γίνεται”. Μάλιστα το “γίνεται” ήταν με δύο ερωτηματικά. Θα πρέπει να μας πουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς πώς εννοούν την έννοια του βουλευτoύ. Ο βουλευτής δεν πρέπει να ασχολείται με τα προβλήματα των ανθρώπων; Δεν είναι υποχρέωση του;», όπως διερωτάται.

Τα… καφενεία του Μάξιμου Σενετάκη

«Προκειμένου να διασωθεί ο παραγωγός από τον μηδενισμό και να λάβει την επιδότηση που δεν εδικαιούτο, ο Μάξιμος Σενετάκης παρενέβη εξωθεσμικά στην ηγεσία του Οργανισμού. Άσκησε έντονη πίεση και φορτικότητα στον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο Μελά, εκμεταλλευόμενος τη θεσμική/πολιτική του ιδιότητα», αναφέρει η ευρωπαϊκή εισαγγελία για τον Μάξιμο Σενετάκη.



Στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε γραπτά μηνύματα του βουλευτή με φόντο αίτημα παραγωγού. «ΑΦΜ … ΕΒΓΑΛΕ 24 ΤΟΝΟΥΣ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΤΑ ΖΩΑ ΑΠΟ 330 ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΕ 240», αναφέρει ο βουλευτής σε ένα εξ αυτών. Σε άλλη συνομιλία, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει στο βουλευτή: «…λοιπόν Μάξιμε κοίταξε να σου πω τον Κ. θα στον φτιάξω… Αλλά να του πεις μην γυρίζει και κοκορεύεται στα καφενεία… Γιατί έχουνε μείνει πολλοί σαν το δικό του απ’ έξω», με τον Μάξιμο Σενετάκη να απαντά: «Θα τον φωνάξω να του πω να κλαίγεται κιόλας, ανάποδα…».

Η περίπτωση του Λάκη Βασιλειάδη: «Του Λάκη το έκανες;»

Αναφορικώς με το βουλευτή Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη, το όνομά του εμφανίζεται σε SMS τρίτου προσώπου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Από Βασιλειάδη Λάκη… ΑΦΜ … ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΖΩΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ», αναφέρει ειδικότερο το επίμαχο μήνυμα. Ακολουθεί νέα, τηλεφωνική αυτή τη φορά, επικοινωνία του τρίτου προσώπου με τον Δημήτρη Μελά. «Του Λάκη το έκανες;», τον ρωτά και τονίζει πως δεν έχει απομείνει χρόνος για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος.

Και η υπόθεση του Νότη Μηταράκη

Αντίστοιχη είναι η περίπτωση του Νότη Μηταράκη, ο οποίος επίσης δεν έχει απευθείας συνομιλία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως γράφει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, «ο Ν.Κ. συνεργάτης σύμβουλος του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, με τον εν ενεργεία βουλευτή Νότη Μηταράκη, αλλά και ο πρώην βουλευτή Κωνσταντίνος Μουσουρούλης ενεργώντας κατά παραυτουργία με τους ανωτέρω, με πρόθεση, προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της απιστίας, την οποία ο τελευταίος διέπραξε».