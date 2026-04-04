«Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς;»: Η παρέμβαση της Φωτεινής Αραμπατζή για κτηνοτρόφους στις Σέρρες

Στο φως έρχονται οι συνομιλίες των βουλευτών, πρώην υπουργών, αλλά και συνεργατών τους με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτές περιγράφονται στα διαβιβαστικά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Κατά πληροφορίες, στο διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τους Λιβανό και Αραμπατζή, επισημαίνεται πως η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, σε συνομιλία που είχε στις 26/08/2021 με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, αναφέρεται σε τρία ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε τρεις κτηνοτρόφους (πατέρας και δύο παιδιά) από το χωριό Αγγίστα των Σερρών, οι οποίοι επρόκειτο να ελεγχθούν στις 21/09/2021 από την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Η Φωτεινή Αραμπατζή τονίζει ότι τα ίδια πρόσωπα είχαν ήδη ελεγχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 07/10/2020.

Η τότε υπουργός φέρεται να ρωτά τον συνομιλητή της «τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;», κι εκείνος απαντά πως θα ήταν προφανές να μην γίνει έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αυτός έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά αν είναι χρήσιμο, μπορεί να καθυστερήσει για λίγο.

Τότε εκείνη συμφωνεί και ζητά να μην αντιμετωπιστούν αυστηρά κατά τον διοικητικό έλεγχο. Ακολούθως ο Δημήτρης Μελάς την ενημερώνει πως θα επικοινωνήσει με την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης.