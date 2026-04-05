«Ψηφίστε προανακριτική, δεν έχω τίποτα να κρύψω»: Παρέμβαση Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ

Με ανάρτησή της στο Facebook, η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή, τοποθετείται για την εμπλοκή της στη δεύτερη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βουλευτής Σερρών δηλώνει πως θέτει τον εαυτό της, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής, επιδιώκοντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την άμεση αποσαφήνιση του ρόλου της.

Η Φωτεινή Αραμπατζή απευθύνει δημόσιο κάλεσμα στους άλλους να ψηφίσουν υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι «παντελώς αστήρικτες και άδικες».

«Καμία ζημία στο δημόσιο συμφέρον»

Η πρώην υφυπουργός υπεραμύνεται των πεπραγμένων της κατά τη θητεία της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι ενήργησε με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα. «Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν προκλήθηκε η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους.

Κατά πληροφορίες, στο διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τους Λιβανό και Αραμπατζή, επισημαίνεται πως η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, σε συνομιλία που είχε στις 26/08/2021 με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, αναφέρεται σε τρία ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε τρεις κτηνοτρόφους (πατέρας και δύο παιδιά) από το χωριό Αγγίστα των Σερρών, οι οποίοι επρόκειτο να ελεγχθούν στις 21/09/2021 από την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Η Φωτεινή Αραμπατζή τονίζει ότι τα ίδια πρόσωπα είχαν ήδη ελεγχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 07/10/2020.

Η τότε υπουργός φέρεται να ρωτά τον συνομιλητή της «τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;», κι εκείνος απαντά πως θα ήταν προφανές να μην γίνει έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αυτός έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά αν είναι χρήσιμο, μπορεί να καθυστερήσει για λίγο.

Τότε εκείνη συμφωνεί και ζητά να μην αντιμετωπιστούν αυστηρά κατά τον διοικητικό έλεγχο. Ακολούθως ο Δημήτρης Μελάς την ενημερώνει πως θα επικοινωνήσει με την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης.