Απάντηση Σενετάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα γίνω θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας»

Ο βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Σενετάκης, τοποθετήθηκε δημόσια, σήμερα Κυριακή 5 Απριλίου, μετά την αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας πως θα αποδείξει την αθωότητά του ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης και αρνούμενος κατηγορηματικά κάθε παράνομη ενέργεια.

«Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη»

Ο κ. Σενετάκης, με ανάρτησή του στο Facebook παραδέχτηκε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην πολιτική του διαδρομή που καλείται να δώσει εξηγήσεις για ζήτημα που αφορά στη βουλευτική του δραστηριότητα. Ωστόσο, εξέφρασε και ένα αίσθημα ανακούφισης, τονίζοντας τα: «Νιώθω ανακούφιση που μετά από μια μακρά περίοδο ιδιότυπης πολιτικής ομηρίας, λόγω φημών και διαρροών περί εμπλοκής του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μού δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου».



Επίσης, ο «γαλάζιος» βουλευτής τόνισε πως εμπιστεύεται πλήρως την ελληνική Δικαιοσύνη, προσθέτοντας: «Όπως κάθε Έλληνας πολίτης θα ασκήσω το δικαίωμά μου να αποδείξω την αθωότητά μου στην ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύομαι για να επιβεβαιώσει ότι ουδέποτε προέβην σε οιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα τον οποιοδήποτε να την τελέσει».

Αίτημα παραγωγού για 2.500 ευρώ στο επίκεντρο

Πάντως, σύμφωνα με τον βουλευτή, η κατηγορία αφορά στο γεγονός ότι έθεσε υπόψη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα αίτημα παραγωγού, η αξία του οποίου ανέρχεται σε περίπου 2.500 ευρώ. Σκοπός, όπως εξήγησε, ήταν να διερευνηθεί εάν υπάρχει τεχνική λύση στο πρόβλημα του αγρότη. «Ούτε υπέδειξα την λύση, ούτε την γνώριζα, πόσο μάλλον να τελέσω κάτι παράνομο» υπογράμμισε.



Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Μάξιμος Σενετάκης εξαπέλυσε αιχμές εναντίον όσων, κατά την εκτίμησή του, επιχειρούν πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης. Έτσι, ο ίδιος ανέφερε: «Για κανέναν λόγο και σε κανέναν δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας. Και θα αγωνιστώ απέναντι σε κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας γνωστής, διαχρονικής και διακομματικής παθογένειας του ελληνικού Κράτους, την οποία μόνο η κυβέρνηση της Ν.Δ. τόλμησε να θεραπεύσει».