ΠΑΣΟΚ: «Μόνη λύση οι εκλογές για να υπάρξει κάθαρση» - Το μήνυμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επαναφέροντας μετ’ επιτάσεως το αίτημα για πρόωρες εκλογές. Με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον πρόσφατο ανασχηματισμό, η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζει ότι κανένα «λίφτινγκ» στο κυβερνητικό σχήμα δεν μπορεί να προσφέρει πολιτικό σωσίβιο σε μια πλειοψηφία που, όπως καταγγέλλει, τελεί υπό τον έλεγχο της δικαιοσύνης.

«Ανασχηματισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσουκαλά, ο πρόσφατος ανασχηματισμός δεν ήταν μια επιλογή στρατηγικής του Πρωθυπουργού, αλλά μια αναγκαστική κίνηση που «επέβαλε» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει η ΝΔ σε ανασχηματισμούς που δεν αποφασίζει ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το «ξήλωμα» της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποδεικνύει την έκταση της διαφθοράς που ακουμπά τον πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου.

Το ηθικό ζήτημα και η «δεδηλωμένη των ελεγχόμενων»

Το ΠΑΣΟΚ εστιάζει πλέον στο ζήτημα της πολιτικής νομιμοποίησης. Ο εκπρόσωπος Τύπου έκανε λόγο για μια κοινοβουλευτική ομάδα όπου σημαντικό μέρος της ελέγχεται για «μαζική διασπάθιση δημόσιων πόρων».

Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πως μια κυβέρνηση που βασίζεται σε «ελεγχόμενους από τη δικαιοσύνη» δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα, ζητώντας άμεση προσφυγή στις κάλπες, ώστε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για την «κάθαρση» και τη θεσμική αποκατάσταση της χώρας.

«Μόνη επιλογή για αλλαγή το ΠΑΣΟΚ»

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς το εκλογικό σώμα, διαχωρίζοντας την «ψήφο διαμαρτυρίας» από την «ψήφο αλλαγής». Όπως ανέφερε, αν ο στόχος είναι η πραγματική πολιτική ανατροπή και η έξοδος από το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική. «Δεν υπάρχει πολυτέλεια για χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανό το σύστημα Μητσοτάκη», κατέληξε, δίνοντας τον τόνο για μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.