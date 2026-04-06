Κραυγές και ψίθυροι για τους Ευρωπαίους εισαγγελείς

Θυμάστε μήπως την επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα;

Τον Οκτώβριο του 2025 ήρθε η Ευρωπαία Εισαγγελέας στη χώρα μας και οι κυβερνώντες - έπειτα από τις δηλώσεις που έκανε - ένιωθαν σαν να έφτασαν στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Εγώ νομικά δε ξέρω - όπως έχουμε πει - αλλά μεταφέρω το κλίμα των κυβερνητικών για τους ευρωπαίους εισαγγελείς που ανά δίμηνο ή τρίμηνο στέλνουν και από μια δικογραφία στην Αθήνα. Αλλά προς το παρόν, μόνο ο Γεωργιάδης ανοίγει το στόμα του και το λέει δημοσίως.

Γιατί ωραία ήταν τα πανηγύρια για τις αναφορές πως «η διαφθορά υπάρχει παντού και όχι μόνο στην Ελλάδα» αλλά σήμερα τα πράγματα είναι κάπως... διαφορετικά.

«Αυτά είναι αδιανόητα που γίνονται, δεν έχουν γίνει πουθενά στον κόσμο. Να στέλνουν τη δικογραφία σαλάμι - σαλάμι και να κρατάνε όμηρο τη Βουλή».

Τον άκουσα στο ραδιόφωνο του Real 97.8 - έξαλλο να φωνάζει και να λέει πως ακόμα και εάν θέλει ο Μητσοτάκης να κάνει έναν μεγάλο ανασχηματισμό, δεν μπορεί, αφού οι δικογραφίες φθάνουν... τμηματικά (σ.σ. λες και έχει «πάγκο»).

Όσο και εάν πιέστηκε βέβαια από τις ερωτήσεις, ο υπουργός της Υγείας δεν απάντησε για ποιο λόγο, κατά την εκτίμησή του, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς χειρίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο τον φάκελο Ελλάδα και ΟΠΕΚΕΠΕ.