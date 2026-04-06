ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κάθαρση» παντού χωρίς κάλπες επιχειρεί ο Πρωθυπουργός - Αγωνία και «παγωμάρα» στη ΝΔ

Την επιχείρηση «φυγή προς τα εμπρός» επιδιώκει να ενεργοποιήσει μέσω του σημερινού του τηλεοπτικού μηνύματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει να τραβήξει μία διαχωριστική γραμμή με το «αμαρτωλό» παρελθόν των αγροτικών επιδοτήσεων δίδοντας έμφαση τόσο στις εν εξελίξει πρωτοβουλίες εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και στις αντίστοιχες πολιτικού εξαγνισμού του κυβερνώντος κόμματος.

Μία πρόγευση της σημερινής του δήλωσης έδωσε χθες ο ίδιος ο πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης, Κυριακάτικης ανάρτησης του. «Η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας αστοχίες. Δύο στοιχεία που συναντήθηκαν, δυστυχώς, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώ, μάλιστα, σε χρόνο αόριστο, καθώς όσα απασχολούν την επικαιρότητα, τώρα, έχουν, ήδη ξεπεραστεί μετά την απορρόφηση του άρρωστου αυτού οργανισμού από την ΑΑΔΕ», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, που επαναβεβαίωσε για την πρόθεση του να αναμετρηθεί δυναμικότερα με το «βαθύ κράτος».

Στενοί του συνεργάτες παραπέμπουν στον αόριστο, που χρησιμοποίησε ο κ. Μητσοτάκης για να υπογραμμίσουν τις εμπροσθοβαρείς πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος χορήγησης των αγροτικών επιδοτήσεων επί τη βάση αυστηρών ευρωπαικών κριτηρίων, κάτι, άλλωστε, που συμβολίζει και η τοποθέτηση του πρώην Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, στο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Κάθαρση» και στα ψηφοδέλτια

Ταυτόχρονα, πάντως, στο κυβερνητικό στρατόπεδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κάθαρσης, που ξεκίνησε με τις παραιτήσεις με τον μίνι ανασχηματισμό την προηγούμενη Παρασκευή, κατά τον οποίο αντικαταστάθηκαν τα υπουργικά στελέχη, που περιλαμβάνονταν στις νέες δικογραφίες.

Με τις εκλογές να απέχουν πλέον το πολύ 12 μήνες, στην Ηρώδου Αττικού έχουν αποφασίσει να κόψουν τον ομφάλιο λώρο με την παθογένεια των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, κάτι, που, όπως λέγεται, πρέπει να καθρεφτιστεί και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

Ήδη, ο πρώην Υπουργός και εμπλεκόμενος για κακούργημα βάση του περιεχομένου των νέων δικογραφιών, Κώστας Καραμανλής, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. Ανάλογης βαρύτητας περιπτώσεις είναι και αυτές της βουλευτή Τρικάλων, Κατερίνας Παπακώστα, καθώς και των τότε Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή.

Από το Μέγαρο Μαξίμου είχαν δώσει την προηγούμενη Παρασκευή ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρξει αντίδραση από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, ωστόσο, εάν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η απόφαση για αποκλεισμό από τις «γαλάζιες» λίστες όλων όσοι -ανεξαρτήτως κακουργήματος ή πλημμελήματος – μεσολάβησαν για μία παράνομη πράξη θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ειδικότερα για τους δύο πρώην Υπουργούς, ήτοι τον κ. Λιβανό και την κ. Αραμπατζή, το επικρατέστερο σενάριο είναι η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής με fast track διαδικασίες, όπως προκρίθηκε στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών για τους κκ Καραμανλή και Τριαντόπουλο.

Aγωνία για δημοσκοπήσεις και νέες δικογραφίες

Πάντως, στην πρωθυπουργική έδρα περισσεύει ο προβληματισμός. Η εικόνα να ελέγχονται 20 βουλευτές της ΝΔ, την ώρα, που σχεδόν προεξοφλείται η ύπαρξη και άλλων δικογραφιών τουλάχιστον για το 2022 υποχρεώνει το κυβερνών κόμμα σε θέση άμυνας, πολλώ δε μάλλον που σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν βουλευτές της αντιπολίτευσης υπό διερεύνηση.

Επιπλέον, τόσο η αναζωπύρωση του θέματος των υποκλοπών, όσο και οι αχαρτογράφητες εν πολλοίς ακόμη συνέπειες από τον εν εξελίξει πόλεμο στη Μέση Ανατολή σκιάζουν τον πολιτικό ορίζοντα του Μεγάρου Μαξίμου.

Ταυτόχρονα, το κλίμα στο εσωτερικό της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι εκ νέου βαρύ, καθώς αρκετοί βουλευτές διαμαρτύρονται ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί συντείνουν έστω και ακούσια στην ποινικοποίηση της σχέσης βουλευτή – ψηφοφόρου, την ώρα, που για μία κρίσιμη μάζα εξ αυτών ο πρόσφατος ανασχηματισμός ήταν η τελευταία ευκαιρία αξιοποίησης τους στο κυβερνητικό σχήμα.

Άπαντες, πλέον, στρέφουν το βλέμμα τους και στο νέο κύμα των δημοσκοπήσεων, όπου τυχόν υποχώρηση των γαλάζιων ποσοστών δεν αποκλείεται να ωθήσει τους δυσφορούντες να εξωτερικεύσουν τη δυσαρέσκεια τους. Σε αυτό το περιβάλλον, ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι παραμένει προσηλωμένος στην εξάντληση της 4ετίας, ωστόσο, ολοένα και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη συζητούν πλέον εμφανώς απενοχοποιημένα την προοπτική προκήρυξης εκλογών νωρίτερα από την άνοιξη του 2027.