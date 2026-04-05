Αύριο παρέμβαση Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Μετωπική της κυβέρνησης με το βαθύ κράτος

Νέα παρέμβαση με τηλεοπτικό μήνυμα για τον πολιτικό χειρισμό της νέας κρίσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ προανήγγειλε για αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από το καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του. Με μια ανασκόπηση που συνδυάζει την αυτοκριτική για τις διαχρονικές παθογένειες με την προβολή ενός ψηφιακού κράτους-τιμωρού της ανομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής ενόψει Πάσχα. Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ο πρωθυπουργός επέλεξε να αναμετρηθεί με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς τον «άρρωστο οργανισμό» και προαναγγέλλοντας μια δυναμικότερη αντιπαράθεση της πολιτείας με το «βαθύ κράτος».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τον ανθρώπινο παράγοντα στους δορυφόρους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του παραδέχθηκε αστοχίες και παθογένειες στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, τονίζοντας όμως ότι η απορρόφηση του οργανισμού από την ΑΑΔΕ και η χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων όπως η επισκόπηση μέσω δορυφόρων για τον έλεγχο των καλλιεργειών θα βάλουν τέλος στις πιέσεις και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. «Τα διδάγματα παραμένουν ως νέα αφετηρία για μία μετωπική σύγκρουση με το παλιό σύστημα», ανέφερε, δίνοντας ραντεβού για αναλυτικότερες ανακοινώσεις αύριο, Μεγάλη Δευτέρα.

Ψηφιακό ανάχωμα στην ακρίβεια και Fuel Pass

Αναγνωρίζοντας την αγωνία των νοικοκυριών για την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός εστίασε στα άμεσα μέτρα στήριξης:

-Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα με πίστωση χρημάτων εντός 48 ωρών.

-Diesel: Επιδότηση 20 λεπτών στην αντλία.

-Αισχροκέρδεια: Εντατικοί έλεγχοι σε 100 μεγάλες εταιρείες τροφίμων.

Παράλληλα, υπενθύμισε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που ήδη «εμφανίζει» εκατομμύρια απλήρωτες υπερωρίες του παρελθόντος.

Σεβασμός στην κοινωνία και τέλος στις δικαστικές διενέξεις

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα έχει η αναφορά του στις 14 παρεμβάσεις στη δημόσια διοίκηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι το δημόσιο σταματά πλέον να ασκεί ένδικα μέσα σε υποθέσεις με μεγάλο κοινωνικό βάρος, όπως η Μάνδρα, το Μάτι και τα Τέμπη, χαρακτηρίζοντάς το ως «αυτονόητη κίνηση σεβασμού». Ταυτόχρονα, εισάγεται η online παρακολούθηση των υποθέσεων του Δημοσίου, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιος υπάλληλος χειρίζεται το αίτημά του.

Μεταφορές και Άγιο Φως

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι, παρά τις δυσκολίες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Άγιο Φως θα φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα, ενώ ανακοίνωσε την ανακατασκευή 14 συρμών του ΗΣΑΠ και την τοποθέτηση καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης για την οδική ασφάλεια, οι οποίες έχουν ήδη καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις στην Αττική.