«Θα το κάνουμε όσο επιτρέπουν τα δεδομένα»: Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης από τον Παύλο Μαρινάκη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε περίπτωση που παραταθεί η κρίση σε καύσιμα και ενέργεια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για την κρίση στον Περσικό Κόλπο και αν η κυβέρνηση θα πάρει νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action 24 ανέφερε ότι η οικονομική πολιτική που μειώνει τους φόρους και αυξάνει τα έσοδα φαίνεται πόσο χρήσιμη είναι. «Η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί όσες κρίσεις εισαγόμενες δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Σε καμία κρίση δεν αφήσαμε την κοινωνία αβοήθητη. Θα το κάνουμε όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα. Με μία πρόβλεψη αυτό να μην είναι one off», συμπλήρωσε.

Σαφείς αποστάσεις από συμπεριφορές που «δεν συνάδουν με την κοινωνία» πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκει νυν και πρώην υπουργούς καθώς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο Πρωθυπουργός επέδειξε ταχύτατα αντανακλαστικά, στέλνοντας μήνυμα πως αν αποδειχθεί «απαξία» στις πράξεις των εμπλεκομένων, οι ίδιοι θα κληθούν να δώσουν τις απαντήσεις τους στη Δικαιοσύνη.

Το «ραντεβού» του 2027 και το ερώτημα προς το ΠΑΣΟΚ

Απαντώντας στα σενάρια για πρόωρες κάλπες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε μια δόση ειρωνείας προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Ας μην αγχώνονται ορισμένοι, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, το 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έσπευσε να «ρίξει το γάντι» στη Χαριλάου Τρικούπη. Αναρωτήθηκε με ποιον ακριβώς σκοπεύει να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση ανατροπής του σκηνικού, θέτοντας το ερώτημα: «Με τον Αλέξη Τσίπρα;».

Η «ανακάλυψη της Αμερικής» και η απάντηση στον Σαμαρά

Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις πρόσφατες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, ωστόσο η αναφορά του στο «παλιό πολιτικό σύστημα» ήταν αιχμηρή. «Αν κάποιοι παλιοί πολιτικοί ανακάλυψαν τα ρουσφέτια εν έτει 2026, πάμε να ανακαλύψουμε ξανά την Αμερική», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως το παλιό πολιτικό προσωπικό θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικό στις τοποθετήσεις του.

Μέτρα στήριξης υπό τη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ρεαλιστής, συνδέοντας την παροχή νέων μέτρων στήριξης με τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες, αλλά πάντα εντός των ορίων που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, αποφεύγοντας υποσχέσεις που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την οικονομία.

Το «διπλό πρόσωπο» της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η σκληρότερη επίθεση του Παύλου Μαρινάκη φυλάχθηκε για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πλήρη εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών με μοναδικό στόχο τη δημοσκοπική άνοδο.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου παριστάνει την πρόεδρο κόμματος στο δικαστήριο και την εισαγγελέα στη Βουλή», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, ενώ κάλεσε και τα υπόλοιπα κόμματα να πάρουν θέση για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόσο εντός όσο και εκτός του Κοινοβουλίου.