Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: Η συνομιλία Σκρέκα για τη «χεράτη» και «φορετή» διευθέτηση

Στην «καυτή» δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τους «11» γαλάζιους καταγράφεται συνομιλία ανάμεσα στο βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά αναφορικώς με πληρωμή παραγωγού, ο οποίος, όπως τονίζεται στη δικογραφία, εμφανίστηκε ψευδώς επιλέξιμος, λόγω αναδρομικής τροποποίησης δεδομένων.



«Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος Μελάς, κατόπιν πιέσεων του βουλευτή Κωνσταντίνου Σκρέκα έδωσε εντολή για την άρση των δικλείδων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, την 22/092021 δόθηκε η εντολή να "ξεκλειδωθεί" το αίτημα του παραγωγού παρακάμπτοντας τους κωδικούς λάθους», αναφέρει το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να υπολογίζεται σε 87.780,55 ευρώ.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο Δημήτρης Μελάς ανέφερε στον Κώστα Σκρέκα: «Ε, πρώτον σ’ έφτιαξα, αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα».



«Ναι ρε, αφού πήγα και το έβαλα φορετά, τώρα εντάξει, έγινε ολόκληρο τέτοιο», λέει ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ στο βουλευτή, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά» και τότε ο Κώστας Σκρέκας του απαντάει: «Χεράτα, κατάλαβα».



Αυτός είναι ο διάλογος ανάμεσα στον Κώστα Σκρέκα και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (24/9/2021), όπως αποτυπώνεται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή:



Κ. Σκρέκας: Παρακαλώ. Δημήτρη μου;



Δ. Μελάς: Κωστάκη μου.



Κ. Σκρέκας: Έλα φίλε, για πες.



Δ. Μελάς: Καλά είσαι;



Κ. Σκρέκας: Καλά. Πηγμένος.



Δ. Μελάς: (ακατάληπτο περιεχόμενο) πηγμένος.



Κ. Σκρέκας: Χαμός για πες.



Δ. Μελάς: Ε πρώτος σ΄ έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.



Κ. Σκρέκας: Ωωχ μ΄ αρέσεις. Για πες τι λέω δηλαδή ότι;



Δ. Μελάς: Ντάξει; Τίποτα θα γίνει ντάξει.



Κ. Σκρέκας: Θα γίνει; Αυτό που ζητάει;



Δ. Μελάς: Ναι. Ναι.



Κ. Σκρέκας: Σίγου… του το λέω έτσι; Δε ξε γιατί δε ξε.



Δ. Μελάς: Για το Βούλγαρη δε λέμε;



Κ. Σκρέκας: Για το Βούλγαρη ναι ναι ναι ναι ναι. Θα γίνει;



Δ. Μέλας: Ναι ρε αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο…



Κ. Σκρέκας: Ωραία ωραία.