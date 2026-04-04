ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή οι δικογραφίες για τους «11» - Κούτες και USB με το υλικό της έρευνας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου η τυπική αλλά ουσιαστική διαδικασία της παράδοσης των δικογραφιών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές-μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας. Η Βουλή κινείται πλέον σε ρυθμούς δικαστικών ερευνών, καθώς τα στοιχεία που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίρνουν τη μορφή επίσημων εγγράφων προς μελέτη.

Κούτες και ψηφιακά αρχεία για τους «11»

Η διαδικασία παραλαβής της δικογραφίας που αφορά τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε ήδη, με τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας να παραλαμβάνουν έναν τεράστιο όγκο υλικού. Η δικογραφία παραδίδεται σε κούτες με έγχαρτο υλικό, ενώ συνοδεύεται και από ένα «στικάκι» (USB) που περιέχει το σύνολο των συνημμένων ψηφιακών εγγράφων.

O Παναγιώτης Δουδωνης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος του κόμματος στην επιτροπή Δεοντολογίας. Παραλαμβάνει το φάκελο/Flash.gr

Η επιλογή της ψηφιακής παράδοσης κρίθηκε απαραίτητη λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων, επιτρέποντας στους βουλευτές να έχουν άμεση πρόσβαση στις χιλιάδες σελίδες της έρευνας για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος.

Στην αίθουσα 168 για τους πρώην υπουργούς

Παράλληλα, έχει τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός για τη μελέτη της δικογραφίας που αφορά τους δύο πρώην υπουργούς, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Όσοι βουλευτές επιθυμούν να λάβουν γνώση του φακέλου, προσέρχονται ήδη στην αίθουσα 168 του δευτέρου ορόφου του Κοινοβουλίου.

Εκεί, υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και τηρώντας το πρωτόκολλο, τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας μπορούν να μελετήσουν τις λεπτομέρειες της δικογραφίας, στην οποία -όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ- εντοπίζονται ενδείξεις για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση.

Τα επόμενα βήματα

Με την παραλαβή του υλικού, ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Στόχος της Βουλής είναι η ταχύτατη επεξεργασία των αιτημάτων άρσης ασυλίας, ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί στην Ολομέλεια για την τελική απόφαση αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.