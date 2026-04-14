O Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο: «Είμαι νόμιμος, τελεία και παύλα–Δεν θα κάνω το χατίρι στον Πολάκη»

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες που δέχεται το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις ακαδημαϊκές του σπουδές και τη νομιμότητα των διορισμών του στο παρελθόν.

Με μια «πολεμική» ρητορική, ο κ. Λαζαρίδης, μιλώντας στο OPEN ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί, κάνοντας λόγο για «σκουπίδια του διαδικτύου» και «πολιτικούς αρχηγούς του ποινικού δικαίου».

«Συνειδητή επιλογή το Southeastern το 1987»



Γυρίζοντας τον χρόνο 40 χρόνια πίσω, ο κ. Λαζαρίδης υπεραμύνθηκε της απόφασής του να σπουδάσει στο κολλέγιο Southeastern Europe (εναλλακτική του τότε La Verne) στις Πολιτικές Επιστήμες και τη Δημοσιογραφία. «Ήταν μια συνειδητή επιλογή ζωής το 1987. Αποφοίτησα το 1992 από ένα ίδρυμα όπου οι σημερινοί επικριτές μας δεν θα έβγαζαν ούτε εξάμηνο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι από το ίδιο κολλέγιο έχουν αποφοιτήσει στελέχη που σήμερα κατέχουν κορυφαίες θέσεις στην αγορά. Μάλιστα παρουσίασε στον αέρα το πτυχίο του.

Το καθεστώς των μετακλητών και οι διορισμοί



Απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα για το πώς διορίστηκε το 2007 και το 2013, ο κ. Λαζαρίδης ήταν σαφής: «Δεν υπήρξα ποτέ κρατικοδίαιτος, με εξαίρεση δύο συγκεκριμένα χρόνια. Το 2007, ως μετακλητός υπάλληλος, μπορούσες να εργαστείς ακόμα και με βεβαίωση σπουδών, παρά το γεγονός ότι το πτυχίο δεν ήταν αναγνωρισμένο από το κράτος. Οι μετακλητοί είναι πολιτική επιλογή, δεν περνούν από ΑΣΕΠ και δεν απαιτείται ο ίδιος αυστηρός έλεγχος τυπικών προσόντων» είπε.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι ουδέποτε πληρώθηκε για το πτυχίο του (επίδομα πτυχίου), αφού αυτό δεν ήταν αναγνωρισμένο, και πως η διοίκηση της εποχής τον επέλεξε «ως προσωπικότητα». «Αν η τότε διοίκηση έκρινε ότι δεν πληρούσα τις προϋποθέσεις, δεν θα είχα διοριστεί», σημείωσε.

Μέτωπο με Πολάκη και Κασσελάκη



Ο κ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να επιτεθεί προσωπικά στον Παύλο Πολάκη, αναφέροντας πως θα προσφύγει στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. «Θέλω να δω αν τα χρήματα στα ταμεία του προέρχονται από ναρκωτικά ή εμπόριο λευκής σαρκός», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ απέδωσε τη στοχοποίησή του στο γεγονός ότι «δεν είναι συμπαθής» στην αντιπολίτευση.

«Έχω 14.027 ένσημα και άλλα τρία χρόνια ως μη μισθωτός. Προέρχομαι από φτωχή οικογένεια, δεν γεννήθηκα για να γίνω βουλευτής ή υπουργός, αλλά έγινα. Μπορώ να ζήσω πολύ καλά και χωρίς αυτά», κατέληξε, λέγοντας ότι «κανένας ανώνυμος λογαριασμός δεν μπορεί να μουτζουρώσει μια πορεία δεκαετιών».



«Είμαι νόμιμος, τελεία και παράγραφος. Δεν θα κάνω το χατίρι σε Πολάκη και Κασσελάκη να παραιτηθώ», ήταν η καταληκτική του φράση, κλείνοντας τη συζήτηση για το αν τίθεται θέμα παραμονής του στη θέση του.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την υπόθεση του πτυχίου του να εξελίσσεται σε σοβαρό ζήτημα για την κυβέρνηση. Μετά τη συνέντευξή του στο OPEN, αντί να κατευνάσει τις αντιδράσεις, προκάλεσε νέο κύμα επικρίσεων, καθώς δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις για τον διορισμό του το 2007. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε προσληφθεί ως μετακλητός υπάλληλος, ωστόσο τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι κατείχε θέση «ειδικού επιστήμονα», η οποία απαιτούσε πανεπιστημιακό τίτλο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό προσόντα που, σύμφωνα με τα δεδομένα, δεν διέθετε. Παρά τις επισημάνσεις των δημοσιογράφων, επιχείρησε να μεταθέσει την ευθύνη στο θεσμικό πλαίσιο και στις τότε διοικήσεις. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση κλιμακώνει την πίεση. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ανοιχτά την αποπομπή του, κάνοντας λόγο για εξαπάτηση του Δημοσίου και ψευδείς δηλώσεις. Η υπόθεση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και στη Βουλή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλείται να πάρει σαφή θέση. Παρά το πολιτικό βάρος της υπόθεσης, ο υφυπουργός δηλώνει πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί, επιμένοντας ότι είναι «καθαρός και έντιμος», την ώρα που η πίεση προς την κυβέρνηση αυξάνεται. 🎤 Αλεξάνδρα Καϋμένου 🎥✂ Γιάννης Τσακμακίδης

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την παραίτηση Λαζαρίδη

«Οι μέρες του Πάσχα πέρασαν και το κρυφτό τελείωσε τόσο για τον κ. Λαζαρίδη όσο και για τον κ. Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του και επανέρχεται στο ζήτημα του αν κατέχει πτυχίο ο κ. Λαζαρίδης.

«Η κυβέρνηση καλείται επισήμως δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να πάρει θέση αν ο κ. Λαζαρίδης θα παραμείνει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την ομολογία του ότι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007 χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής και όχι ΑΕΙ. Με άλλα λόγια, πληρωνόταν από το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια», προσθέτει.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει το ερώτημα αν «ο πρωθυπουργός της "αριστείας" θα δώσει συγχωροχάρτι για τις "υπηρεσίες" του κ. Λαζαρίδη που πρωταγωνιστεί στην τοξικότητα για να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα» και ρωτά επιπλέον: «Τι γραμμάτια ξεπληρώνει στον κ. Λαζαρίδη και τον καλύπτει παρά την εκ μέρους του παραδοχή των αποκαλύψεων;».

«Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει καθ' ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του στα social media επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη.



«Εδώ και μία βδομάδα όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο για να προσληφθεί παράνομα το 2007 σε υπουργείο ως επιστημονικός σύμβουλος, ενώ δεν έχει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να εισπράττει τόσα χρόνια παράνομα μισθό με προσόν την κομματική ταυτότητα της ΝΔ», αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος και τονίζει: «φτάνει πια».

«Με όλα όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα και με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς, αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Αυτό θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.