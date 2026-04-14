Αποπομπή Λαζαρίδη ζητoύν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνέντευξή του

Θέμα Λαζαρίδη θέτει εκ νέου το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συνέντευξη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία απάντησε για τις κατηγορίες που δέχεται σχετικά με την πρόσληψή του σε θέση «Ειδικού Επιστήμονα» χωρίς να διαθέτει πτυχίο, μεταπτυχιακό και δυο έτη προϋπηρεσίας.

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, εξαπάτησε το δημόσιο» αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη και ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον αποπέμψει «εντός των επόμενων λεπτών» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα «Νεοδημοκρατική» λογική, αρκούσε να πληροί τις «γαλάζιες» κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού.

Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αλλά εκτέθηκε χειρότερα.

Σήμερα αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του «Ειδικού Επιστήμονα» και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση.

Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά …προσωπικότητα.

Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλον δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο.

Την αποπομπή Λαζαρίδη ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για «αλαζονεία και γελοιότητα».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Αμετανόητος και εκτός τόπου και χρόνου εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο υπουργός του κ. Μητσοτάκη, Μακάριος Λαζαρίδης, στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Δεν έχει να δώσει καμία εξήγηση σε κανέναν, ισχυρίστηκε.

Στα τυπικά προσόντα του 2007 για να προσληφθεί κάποιος ως μετακλητός υπάλληλος ήταναπαραίτητο να έχει πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή ισότιμο. Ο κ. Λαζαρίδης δεν είχε τέτοιο πτυχίοαλλά τίτλο σπουδών από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, ωστόσο προσλήφθηκε.

Είπε ψέματα on camera για άλλη μια φορά.

Αριστεία στα ψέματα και στην εξαπάτηση. Αυτοί είναι οι υπουργοί και οι στενοί συνεργάτες του κ.Μητσοτάκη.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αρνηθεί δημόσια ανάρτηση που είχε κάνει στα social media και, όταν οι δημοσιογράφοι του την ανάγνωσαν, την παραδέχτηκε. Και θράσος και ψέμα!

Όσο για τις ύβρεις και τις χυδαιότητες, ισχύει η σοφή λαϊκή ρήση: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης».

Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τον κ.Μητσοτάκη από την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη.