Μαρινάκης για πτυχίο Λαζαρίδη: «Δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του στην κυβέρνηση»

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή το ζήτημα του πτυχίου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, με την κυβέρνηση να κλείνει κάθε σενάριο απομάκρυνσής του. «Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει θέμα πλαστογράφησης ή παραποίησης τίτλου σπουδών, τονίζοντας ότι ο κ. Λαζαρίδης «εμφάνισε αυτό που είχε». Όπως ανέφερε, ακόμη και το 2007, όταν και προσελήφθη ως μετακλητός συνεργάτης στο υπουργείο Παιδείας, δεν ήταν απαραίτητο να διαθέτει αναγνωρισμένο πτυχίο για τη συγκεκριμένη θέση. «Δεν προσκόμισε ψευδή ή παραποιημένο τίτλο σπουδών. Μπορούσε να είναι συνεργάτης με ή χωρίς αυτόν τον τίτλο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Αντιπολίτευση της απελπισίας»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «αναζήτηση θεμάτων» λόγω έλλειψης πολιτικής πρότασης. «Ξεκίνησαν λέγοντας ότι δεν έχει πτυχίο, αλλά τελικά έχει. Όταν αυτό δεν τους βγήκε, πήγαν στο 2007, δηλαδή 19 χρόνια πίσω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πλέον δεν μπορεί να υπάρξει καν ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Καταλήγοντας, κάλεσε να «σταματήσει η ανθρωποφαγία» και να κρίνει η κοινωνία.

Ο ίδιος ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να δώσει τέλος στη συζήτηση, παρουσιάζοντας on air το πτυχίο του, το οποίο ανέφερε πως απέκτησε το 1992 από το The College of Southeastern Europe. Μιλώντας στο OPEN, υποστήριξε ότι με βάση το ισχύον τότε πλαίσιο, μετακλητοί υπάλληλοι μπορούσαν να διορίζονται ακόμη και χωρίς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά προσόντα.

«Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες θέσεις δεν περνούν από διαδικασία ΑΣΕΠ.

Πυρά κατά αντιπολίτευσης

Το θέμα ανέδειξε αρχικά ο Παύλος Πολάκης και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανος Κασσελάκης και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ζητούν την αποπομπή του.

Απαντώντας, ο κ. Λαζαρίδης έκανε λόγο για στοχοποίηση, υποστηρίζοντας ότι έχει δεχθεί επιθέσεις λόγω της πολιτικής του δράσης, ενώ πέρασε στην αντεπίθεση με αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων. «Δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ γιατί είμαι καθαρός», δήλωσε, απορρίπτοντας τα σενάρια αποχώρησης.