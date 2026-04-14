Ο Κωστής Χατζηδάκης απορρίπτει τα σενάρια των πρόωρων εκλογών και της αποπομπής Λαζαρίδη

Απαντήσεις για τον πολιτικό ντόρο που έχει προκαλέσει το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, για τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, για το πότε θα ξεκινήσει η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και για τα μέτρα στήριξης που θα λάβει η κυβέρνηση ως ανάχωμα στην ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έδωσε το βράδυ της Τρίτης (14/4) ο Κωστής Χατζηδάκης.



Μιλώντας στο Action24, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κράτησε σαφείς αποστάσεις από το ζήτημα του πτυχίου του κ. Λαζαρίδη, ενώ απέκλεισε σενάρια πρόωρων εκλογών, τονίζοντας παράλληλα ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ειδικότερα, αναφερόμενος στο θέμα που έχει προκύψει με τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η υπόθεση έχει δύο διακριτές φάσεις. Όπως είπε, έχει ξεκαθαρίσει πως ο κ. Λαζαρίδης διαθέτει το δίπλωμα που ο ίδιος επικαλείται, ενώ το ζήτημα που παραμένει αφορά το κατά πόσο το συγκεκριμένο προσόν ήταν επαρκές για τον διορισμό του σε θέση ειδικού συνεργάτη. Τόνισε, μάλιστα, ότι τέτοιες διαδικασίες δεν βασίζονται μόνο σε προσωπική δήλωση, αλλά προϋποθέτουν έγκριση της Δημόσιας Διοίκησης. «Υπάρχει και υπογραφή και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αποπομπής του, ξεκαθάρισε πως δεν έχει σχετική ενημέρωση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για προσωπικό ζήτημα συναδέλφου και αποφεύγοντας να τοποθετηθεί περαιτέρω.

«Καμία συζήτηση για πρόωρες εκλογές»

Απαντώντας στα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εμφανίστηκε κατηγορηματικός. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει μπροστά της σημαντικό έργο, και απέρριψε τα σενάρια εκλογών στο άμεσο διάστημα. «Δεν έχω να σας πω τίποτα για πρόωρες εκλογές», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι τέτοιες αποφάσεις δεν προαναγγέλλονται. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της κρίσιμα ζητήματα, όπως την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, την προώθηση σημαντικών νομοσχεδίων και την υλοποίηση δεκάδων μεταρρυθμιστικών έργων.

«Άμεση προτεραιότητα η συνταγματική αναθεώρηση»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλο ζήτημα» και πιθανή «επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας». Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πριν από τις εκλογές, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει συμμετοχή και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Όταν η αντιπολίτευση επισημαίνει προβλήματα στο σύστημα, τότε η ανάγκη για συνταγματική αναθεώρηση γίνεται ακόμη πιο έντονη», σημείωσε.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή και μέτρα στήριξης

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Χατζηδάκης προειδοποίησε για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία. Όπως ανέφερε, αναμένονται συνέπειες τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, ενώ ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα στήριξης θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. «Η κυβέρνηση κάνει αξιόπιστη διαχείριση της κρίσης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα ενταθούν οι έλεγχοι στην αγορά.

Επίσης, ο κ. Χατζηδάκης έριξε «βολές» στην αντιπολίτευση λέγονται πως «θέλουν να φτιάξουν μια κυβέρνηση ηττημένων» ενώ αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτίμησε ότι σε πολλές περιπτώσεις θα οδηγηθεί στο αρχείο.