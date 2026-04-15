Λαζαρίδης - ΠΑΣΟΚ: Κρατάει μήνες αυτή η κόντρα

Η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τον Μακάριο Λαζαρίδη έχει φτάσει στα άκρα αυτές τις ημέρες αλλά... «κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια».

Για την ακρίβεια μήνες, αφού τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου ο νυν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν ο εισηγητής της ΝΔ στην Επιτροπή, είχε γνωστοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε μήνυση εναντίον της διευθύντριας του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Στεφανίας Μουρελάτου για ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη με χαρακτηρισμούς που -κατά τη γνώμη του- ήταν ψευδείς και συκοφαντικοί.

Επρόκειτο για τη συνεδρίαση όπου μάρτυρας ήταν ο Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πολιτικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος δέχθηκε «στενό μαρκάρισμα» από τον Μακάριο Λαζαρίδη και η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε ανακοίνωση που του καταλόγιζε τραμπουκισμούς και απειλές με σκοπό τον εκφοβισμό του μάρτυρα.

«Όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ανακοίνωση είναι άθλιοι, είναι συκοφάντες και θα λογοδοτήσουν στην ελληνική Δικαιοσύνη» είχε προειδοποιήσει με δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο κ. Λαζαρίδης. Πάντως, σχεδόν ένα εξάμηνο μετά, μήνυση κατά της κ. Μουρελάτου δεν έχει κατατεθεί ούτε οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια.

Τι θα γίνει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο της αντιπαράθεσης της Χαριλάου Τρικούπη με τον Καβαλιώτη πολιτικό της ΝΔ και ποιος θα είναι ο νικητής, θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες.