Χτυπούν τον Λαζαρίδη, στοχεύουν στον Μητσοτάκη

Η Χαριλάου Τρικούπη χθες, μέσα σε μόλις μία ημέρα εξέδωσε τρεις διαφορετικές ανακοινώσεις, όλες για το ίδιο θέμα, τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη και αίτημα την αποπομπή του από τον πρωθυπουργό.

Στην πραγματικότητα και πίσω από τις βαριές κουβέντες και τα πυρά που εξαπολύει η αξιωματική αντιπολίτευση κατά του γαλάζιου στελέχους, ο στόχος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί δηλαδή οι βολές να εκτοξεύονται εναντίον του κ. Λαζαρίδη και όσα υποστήριξε (και συνεχίζει να υποστηρίζει) για το πτυχίο του και τη θέση που κατέλαβε ως «ειδικός επιστήμονας» υπουργού, ωστόσο τα πολιτικά «σκάγια», ο σκοπός είναι, να πλήξουν τον πρωθυπουργό και το αφήγημά του για την αριστεία, την αξιοκρατία κ.ο.κ

Ενδεικτικές είναι ορισμένες από τις αναφορές των ανακοινώσεων του ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη. Ώρες μετά τη συνέντευξη - ομολογία του Μακάριου Λαζαρίδη και ο πρωθυπουργός τον κρατά στη θέση του. Προφανώς, γιατί τον κρατά ο κ. Λαζαρίδης. Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται. Οι μάσκες έπεσαν. Η αριστεία έμεινε στα λόγια», τονίζεται χαρακτηριστικά, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος το Γραφείο Τύπου αναρωτήθηκε: «Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο;».

Καρατόμηση και πολιτικά οφέλη

Ενδεχόμενη καρατόμηση ή εξώθηση σε παραίτηση του υφυπουργού θα συνιστούσε ακόμη μία νίκη στα σημεία για το ΠΑΣΟΚ έναντι του Μαξίμου, καθώς από την Χαριλάου Τρικούπη έχουν να «υπερηφανεύονται» και άλλες παραιτήσεις υπουργών «κατόπιν ενεργειών» τους.

Αλλά, όπως σημειώνουν -μέσω του FLASH- κορυφαίες πράσινες κομματικές πηγές, έστω και με τη συντήρηση του θέματος στον «αφρό» της επικαιρότητας, την πίεση που ασκείται και τα ερωτήματα που τίθενται «χωρίς πειστικές απαντήσεις», τα πολιτικά οφέλη μόνο ασήμαντα δεν είναι...

Η δε συγκυρία είναι τέτοια, λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, εμπλοκής γαλάζιων βουλευτών και πρώην υπουργών στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της γενικότερης δύσοσμης ατμόσφαιρας, με την κυβέρνηση να αμύνεται και το ΠΑΣΟΚ να πυροβολεί κατά ριπάς, που εκτιμάται ότι δίνει την αίσθηση ενός κόμματος συμπαγούς, ισχυρού, το οποίο αντιπολιτεύεται από θέση ισχύος.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια, η προ ημερησίας διάταξης συζήτησης της Πέμπτης στη Βουλή για το κράτος δικαίου θα εξελιχθεί σε μία σφοδρή μετωπική σύγκρουση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπου η «Λαζαριδειάδα» και οι «βόμβες» περί ρουσφετιών, διαφθοράς και σκανδάλων θα έχουν την τιμητική τους.