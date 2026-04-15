Εισήγηση στον Μητσοτάκη να πατήσει στη Βουλή το κουμπί των εκλογών

Η εκ νέου αναταραχή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας εξ αιτίας των πρόσφατων δικογραφιών σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν ξανά στην επιφάνεια τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Όπως έχουμε ξαναγράψει στη στήλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης δε συμμερίζεται τις συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Σε τακτικούς του συνομιλητές χαρακτηρίζει συγκυριακές, εν πολλοίς, τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζει εσχάτως η κυβέρνηση και «βλέπει» σταθερά τις εκλογές την Άνοιξη του 2027. Τούτο, βεβαίως, δεν…απαγορεύει σε «γαλάζια» στελέχη να εξωτερικεύουν τις σκέψεις τους και να τοποθετούνται για τον προσφορότερο κατ αυτούς χρόνο των εκλογών.

Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH ο πρωθυπουργός δέχθηκε τις προηγούμενες ημέρες εισήγηση να πατήσει το κουμπί των πρόωρων εκλογών στην αυριανή του παρέμβαση στη Βουλή στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου.

Πάντως, από το Μέγαρο Μαξίμου μεταδίδεται τα τελευταία 24ώρα ότι η προοπτική πρόωρων εκλογών εν μέσω γενικευμένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, αλλά και με κρίσιμες δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης ανολοκλήρωτες δεν υπάρχει στο τραπέζι.

Σε κάθε περίπτωση έμπειρο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος παρατηρεί πως παρά τις επανειλημμένες και ηχηρές διαψεύσεις η συζήτηση περί πρόωρων εκλογών αποκτά τη δική της δυναμική και πάντως ήλθε για να μείνει με ό,τι αυτό συνεπάγεται.