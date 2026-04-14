ΠΑΣΟΚ: Τα επόμενα σχέδια Ανδρουλάκη απέναντι στην κυβέρνηση και οι κομματικές εκκρεμότητες

Χαλάρωση τέλος από σήμερα για το ΠΑΣΟΚ και επιστροφή στις κόντρες με τη ΝΔ, αν και φέτος δε σταμάτησαν ούτε τις άγιες ημέρες του Πάσχα, με το Γραφείο Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη να εκδίδει πολεμικές ανακοινώσεις κατά της κυβέρνησης (και του Μακάριου Λαζαρίδη) μέχρι λίγες ώρες πριν την Ανάσταση...

Όπως εξηγούν στον FLASH στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Κίνημα έχει περάσει στη φάση της προεκλογικής εγρήγορσης, αφού εξάλλου ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά πλέον επισήμως και επίμονα εκλογές, ενώ η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει ως κεντρικό πυλώνα τη μετωπική με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επανεκκίνηση και αντεπίθεση, είναι οι δύο λέξεις που συνοψίζουν την τακτική της Χαριλάου Τρικούπη που φιλοδοξεί ο στόχος της πρωτιάς να αρχίσει να γίνεται πιο ρεαλιστικός στην αντίστροφη μέτρηση προς τις εθνικές κάλπες είτε στηθούν καλοκαίρι είτε φθινόπωρο είτε το 2027. Η εκτίμηση είναι πάντως ότι τα σκάνδαλα και η δυσαρέσκεια των πολιτών θα αυξάνουν τη φθορά της κυβέρνησης και ως εκ τούτου, η πολιτική αλλαγή που επιθυμεί η πλειοψηφία στις δημοσκοπήσεις «με πολλή προσπάθεια και ενότητα» θα μπορέσει να καταστεί εφικτή από το ΠΑΣΟΚ.

Για τους παρατηρητικούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε το δρόμο που θα ακολουθήσει μέσα από το πρόσφατο πασχαλινό μήνυμά του. «Χρειάζεται επανεκκίνηση. Ως λαός, καλούμαστε για το κρίσιμο πέρασμα από τη γενικευμένη θεσμική και αξιακή παρακμή σε μια νέα εποχή διαφάνειας, αξιοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών», ανέφερε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Με τα λόγια του αυτά, προϊδέασε και για όσα θα υποστηρίξει μεθαύριο Πέμπτη στην προ ημερησία διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, μια συζήτηση στην οποία ποντάρουν πολλά από την Χαριλάου Τρικούπη, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που επιχειρούν.

«Όλοι μαζί, με συγκροτημένο προοδευτικό σχέδιο και το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές — μια Ελλάδα για όλους. Ενωμένοι και με τις αξίες μας, θα πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας σαφή πρόγευση και από το προσκλητήριο που σκοπεύει να απευθύνει μετεκλογικά στις πολιτικές δυνάμεις για τη συγκρότηση κυβέρνησης, εφόσον λάβει σχετική εντολή.

Τα επόμενα βήματα

Μέχρι τότε, ο προγραμματισμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιλαμβάνει την κατάθεση της προαναγγελθείσας πρότασης για εξεταστική για τις υποκλοπές, με βάση τα νέα στοιχεία.

Την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές της ΝΔ που κατείχαν υπουργική ιδιότητα την περίοδο στην οποία αναφέρεται η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κι ενδεχομένως αργότερα τη χρήση του «όπλου» της πρότασης μομφής, που για την ώρα απορριπτόταν ως επιλογή από την Χαριλάου Τρικούπη.

Τέλος, στο εσωκομματικό πεδίο, η εκκρεμότητα που πρέπει να κλείσει ο κ. Ανδρουλάκης είναι η πρόταση για εκλογή γραμματέα και Πολιτικού Συμβουλίου, που σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες με τρόπο ενωτικό και συμπεριληπτικό, ώστε να μην διαταραχθεί το καλό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά το συνέδριο του Μαρτίου.