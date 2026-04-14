Κατερίνα is back

Λήξη πολιτικής καραντίνας για την Κατερίνα Μπατζελή, η οποία αύριο (εκτός αν η κομματική γραφειοκρατία χρειαστεί μερικές ημέρες επιπλέον λόγω Πάσχα) επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ, έχοντας συμπληρώσει ένα χρόνο διαγραμμένη.

Η πρώην υπουργός και από πιο τα γνωστά στελέχη του Κινήματος, πέρυσι τέτοιες ημέρες πλήρωνε το μάρμαρο για τις άστοχες δηλώσεις της, τις οποίες δεν ανασκεύασε, που θεωρήθηκαν προσβλητικές για τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη.

Αφορούσαν τις υποκλοπές και θεωρήθηκε από την Χαριλάου Τρικούπη ότι αφήνεται υπονοούμενο περί εκβιαζόμενου προέδρου, όπως δηλαδή υπονοούσαν οι πολιτικοί αντίπαλοι εκ δεξιών και εξ αριστερών, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο πειθαρχικό (ΕΔΕΚΑΠ) και με ευρεία πλειοψηφία να της επιβληθεί ποινή αναστολής κομματικής ιδιότητας για ένα χρόνο.

Στο κλίμα των γενικότερων επιστροφών που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ, η επανάκαμψη της Μπατζελή θεωρείται ότι θα ενισχύσει την εικόνα συσπείρωσης. Έστω κι αν η ίδια δεν ανήκει στους υποστηρικτές της ηγεσίας, αλλά πάντως διαθέτει παραταξιακή συνείδηση, όπως φάνηκε και από το διάστημα που ήταν εκτός κόμματος όπου σχεδόν πάντοτε κινούταν στην ίδια κατεύθυνση με την Χαριλάου Τρικούπη.