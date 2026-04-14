Επανεξετάζεται το σχέδιο για νέα μέτρα στήριξης

Σημαντικές ανατροπές στον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης φαίνεται ότι έχει επιφέρει τόσο το ανοιχτό ακόμη μέτωπο στη Μέση Ανατολή, όσο και εσωτερικές υποθέσεις, όπως οι νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προ ολίγων μηνών και σε κάθε περίπτωση πριν από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν ο FLASH σας είχε ενημερώσει πως το Μέγαρο Μαξίμου είχε αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει πακέτο μέτρων στήριξης τον Απρίλιο και όταν θα έχουν οριστικοποιηθεί τα ακριβή οικονομικά στοιχεία του 2025, αλλά να διοχετεύσει το σύνολο του δημοσιονομικού του «οπλοστασίου» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η συγκεκριμένη απόφαση φαίνεται πως αναθεωρείται, τουλάχιστον υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις. Καλά πληροφορημένη πηγή εξηγεί ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσει σε ισχύ τη ρήτρα διαφυγής ή επιτρέψει έναν αυξημένο βαθμό δημοσιονομικής χαλάρωσης στα κράτη μέλη της τότε η κυβέρνηση της Αθήνας μπορεί να ανακοινώσει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης υπέρ των πλέον ευάλωτων, των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης στις αρχές καλοκαιριού, ως αντιστάθμισμα μεταξύ άλλων και των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων από την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου, προς το τέλος του μήνα Κυριάκος Μητσοτάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να επανεξετάσουν τις παρεμβάσεις, που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, με το ερώτημα της παράτασης ορισμένων εξ αυτών, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους το ντίζελ κίνησης και αγαθά στο ράφι των σούπερμαρκετ, αλλά και το fuel pass να βρίσκεται πάνω στο τραπέζι.