Οικονομική στήριξη για την κρίση λόγω Ιράν: Ορόσημο η επόμενη εβδομάδα για νέο πακέτο μέτρων

Η έκταση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση του νέου πακέτου με τα μέτρα στήριξης από την ενεργειακή κρίση και την ενίσχυση των εισοδημάτων αναμένεται να ξεκαθαρίσει την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου, με την ανακοίνωση από την Eurostat των στοιχείων για το ακριβές ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος του προϋπολογισμού του 2025.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να κινηθεί στη περιοχή του 4,8% με 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου στα 12,2 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 3,7% του ΑΕΠ ή 9,1 δισ. ευρώ. Η υπέρβαση αυτή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ, αλλά το ακριβές ποσό που θα μπορεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση για νέες παροχές θα προκύψει από τη διαπραγμάτευση με τη Κομισιόν.

Το «παράθυρο» νέων μέτρων από Πιερρακάκη

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα «θα κινηθεί ανοδικά» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για τη στήριξη των πολιτών «ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης».

Εξήγησε ωστόσο, ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος δεν ταυτίζεται αυτομάτως με την αύξηση του πλεονάσματος, καθώς υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών και προϋποθέτει συνεννόηση με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Επίσης ανέφερε ότι «η κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής παραμένει σταθερή. Τα πρόσθετα έσοδα από την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής επιστρέφουν στην κοινωνία, πρακτική που έχει ήδη εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια. Οι τελικές αποφάσεις, ωστόσο θα ληφθούν μετά την αποσαφήνιση των δημοσιονομικών δεδομένων».

Μετά το «κλείδωμα» του ύψους του διαθέσιμου ποσού το οικονομικό επιτελείο, θα προχωρήσει στην κατανομή των πόρων δηλαδή ποιο κομμάτι θα χρησιμοποιηθεί για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών από την ενεργειακή ακρίβεια, ποιο θα κρατηθεί ως «εφεδρεία» λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ποιο θα κατευθυνθεί στο «πακέτο» με τις φοροελαφρύνσεις και τις εισοδηματικές ενισχύσεις με χρονικό ορίζοντα τη ΔΕΘ.



Προτεραιότητα θα δοθεί στις παρεμβάσεις-ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα και την ενέργεια και πλαίσιο αυτό εξετάζεται η επανάληψη των μέτρων που ανακοινώθηκαν της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, όπως η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα, η συνέχιση της επιδότησης του fuel pass και η ελάφρυνση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας (power pass).