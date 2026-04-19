Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απαντά για τις «ανυπόστατες φήμες» για το πτυχίο του

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ένα 24ωρο μετά την παραίτηση Λαζαρίδη και τον πολιτικό σάλο που είχε προηγηθεί για το πτυχίο του, προχώρησε σε μια γραπτή δήλωση με την οποία διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα λέχθηκαν και γράφτηκαν περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου από τον ίδιο.

Με ανάρτησή του, που ακολούθησε μετά τους ισχυρισμούς του Στέφανου Κασσελάκη και άλλες αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής Πειραιά κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης της αξιοπιστίας του, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση ξεκίνησε από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος.



Όπως διευκρινίζει στην ανάρτησή του στο Facebook, είναι κάτοχος πτυχίου από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, απορρίπτοντας τις σχετικές αναφορές που διακινούνται στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, αναφέρει ότι διαθέτει και δίπλωμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στοιχείο που, όπως σημειώνει, ενισχύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό του προφίλ.

