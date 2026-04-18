Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη και ο εν αναμονή ανασχηματισμός

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Μακάριο Λαζαρίδη ξεκίνησε από το πρωί της περασμένης Τρίτης όταν στην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη μετά από τις διακοπές του Πάσχα επιχείρησε να απαντήσει στο «κύμα» των επικρίσεων που είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους εκ μέρους της αντιπολίτευσης σχετικά με τις σπουδές και το πτυχίο του.

Η εμφάνιση του κ. Λαζαρίδη δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε για την κυβέρνηση με την καθαρή απάντησή του: «Δεν παραιτούμαι». Με την επισήμανση μάλιστα πως ουδείς επικοινώνησε μαζί του για να του ζητήσει να παραιτηθεί.

Το πρόβλημα είχε αυτομάτως μετατεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα κυβερνητικά στελέχη (υπουργοί, βουλευτές) στις εμφανίσεις τους στα ΜΜΕ με δυσκολία μπορούσαν να επιχειρηματολογήσουν επί της περίπτωσης του κ. Λαζαρίδη ο οποίος με τα επιχειρήματά του, τροφοδοτούσε καθημερινά τις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Και όπως έγραψε από την πρώτη στιγμή ο FLASH άπαντες στο «γαλάζιο» στρατόπεδο συνομολογούσαν δυο πράγματα:

Το πολιτικό κόστος μέρα με την ημέρα αυξανόταν, ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν θα έμενε στη θέση του στον επερχόμενο ανασχηματισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συζήτηση στη Βουλή «έδειξε» την εξέλιξη

Η συζήτηση της Πέμπτης στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για το κράτος δικαίου, για τους ψύχραιμους εντός της ΝΔ, «έδειξε» τη σημερινή εξέλιξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στον κ. Λαζαρίδη και αυτό παρά το γεγονός ότι δέχθηκε σκληρά «πυρά» από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αδιάφορα πέρασε για το πρωθυπουργικό επιτελείο η δήλωση που έκανε την ίδια ημέρα για την επιστροφή των χρημάτων - δήλωση που συνοδεύτηκε από mea culpa για τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε στη συνέντευξή του.

Με την κυβέρνηση να αναζητεί, εκ νέου βηματισμό, μετά από μια σύντομη αλλά έντονη περίοδο αναταράξεων σχετικά με τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη έμοιαζε κάτι περισσότερο από εξόφθαλμη αλλά όχι δεδομένη για τον ίδιο. Είναι ενδεικτικό πως μέχρι και την τελευταία στιγμή συμμετείχε στις συσκέψεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αφθώδη πυρετό έχοντας πραγματοποιήσει και επίσκεψη στα κτηνιατρικά ιατρεία του υπουργείου.

Ο κ. Λαζαρίδης, στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα πρώτα του κοινοβουλευτικά βήματα, επικοινώνησε νωρίτερα με τον ίδιο και εξέφρασε τη βούλησή του να παραιτηθεί.

Κάτι που έμοιαζε σχεδόν σίγουρα έπειτα και από την πρωινή παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη η οποία τον κάλεσε να διευκολύνει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και το κόμμα του.

Ο εν αναμονή ανασχηματισμός

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο, η αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη δεν πρόκειται να γίνει το αμέσως και σύντομο χρονικό διάστημα αλλά «εν ευθέτω χρόνω».

Έμπειρα κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός ενδεχομένως να μην βρίσκεται μακριά από την απόφασή του να προχωρήσει σε έναν ανασχηματισμό το αμέσως προσεχές διάστημα κυρίως σε επίπεδο υφυπουργών.