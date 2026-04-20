Γεωργιάδης για Λαζαρίδη: «Λάθος χειρισμοί, καλώς έφυγε από την κυβέρνηση»

Για «λάθος χειρισμούς» του Μακάριου Λαζαρίδη όσον αφορά την υπόθεση του διορισμού και του πτυχίου του, έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας πως «καλώς έφυγε από την κυβέρνηση».

«Και το retweet λάθος ήταν» πρόσθεσε, αναφερόμενος στις αναρτήσεις του κ. Λαζαρίδη, οι οποίες περιλάμβαναν αναδημοσιεύσεις αρνητικών σχολίων για την Ντόρα Μπακογιάννη και την κυβέρνηση.

Ο υπουργός Υγείας προχώρησε και σε προσωπική σύσταση προς τον κ. Λαζαρίδη, λέγοντας: «Συμβουλή σε Λαζαρίδη για όποιον ακούει, όταν είσαι πολύ εκνευρισμένος το κινητό πρέπει να φεύγει από το χέρι σου, μπορεί να κάνεις κάτι, δεν τον εκφράζει αυτό το τουίτ», σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος συνολικά στην υπόθεση, ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι έγιναν επικοινωνιακά λάθη στη διαχείριση, διευκρινίζοντας όμως ότι η ουσία του ζητήματος δεν είναι σοβαρή. Υποστήριξε πως τα θέματα μισθολογικής κατάταξης μετακλητών υπαλλήλων καθορίζονται από τις υπηρεσίες και όχι από τα ίδια τα πρόσωπα, ενώ χαρακτήρισε ορθή την αποχώρηση του κ. Λαζαρίδη λόγω των χειρισμών του.

Παράλληλα, στήριξε και αναφέρθηκε στη δημόσια παρουσία της κ. Μπακογιάννη, κάνοντας λόγο για «σημαντικό πολιτικό μέγεθος» που «χρήζει σεβασμού».

Τέλος, σχολιάζοντας γενικότερα τη χρήση των social media, προειδοποίησε: «Όταν είσαι εκνευρισμένος, άφησε το κινητό μακριά», επισημαίνοντας τον κίνδυνο λανθασμένων και παρορμητικών αντιδράσεων.

«Ψευδής η καταγγελία για το νοσοκομείο Κεφαλονιάς»

Ο υπουργός, αναφορικά με την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς, διέψευσε κατηγορηματικά καταγγελία περί απουσίας γιατρών στο περιστατικό με την 19χρονη στην Κεφαλονιά, σημειώνοντας ότι «οι γιατροί ήταν στη θέση τους και έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό».

Όπως ανέφερε, μετά από άμεση έρευνα και επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς, διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής, ενώ επιβεβαιώθηκε και από την πλευρά της οικογένειας.

Έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, με τον υπουργό να δηλώνει ότι αν αποδειχθεί σκοπιμότητα, θα υπάρξουν συνέπειες.