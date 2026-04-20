Συμπεριφορά διαδικτυακού τρολ

Η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη τελείωσε όπως ακριβώς της άξιζε.

Με μια ατιμωτική αποχώρηση μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα «δεν ψιχαλίζει, μας φτύνουν».

Το ΜΜ -φυσικά -έχει χάσει τα αντανακλαστικά του γιατί δεν εξηγείται αλλιώς ο παράξενος λόγος για τον οποίο άφησε να σέρνεται μια τέτοια υπόθεση στη δημόσια σφαίρα από τη στιγμή που είδε τη μεγαλειώδη τηλεοπτική εμφάνιση του κ. Λαζαρίδη στο OPEN αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Θα μου πείτε, εντάξει και τι έγινε. Έχουν φύγει σημαντικότεροι υπουργοί από σημαντικότερες θέσεις από αυτήν και από άλλες κυβερνήσεις.

Έχει ενδιαφέρον όμως ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να αντιδράσει ο βουλευτής της Καβάλας με την αναδημοσίευση που έκανε από έναν λογαριασμό με ψευδώνυμο στην πλατφόρμα Χ ο οποίος προτρέπει την Ντόρα Μπακογιάννη «να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της».

Δεν ξέρω εάν η κ. Μπακογιάννη έφαγε τελικά κάποιο σοκολατάκι - κάπου την πήρε το μάτι μου στον Τσομπανάκο με την οικογένειά της. Αλλά αυτό το κειμενάκι που είδα στο διαδίκτυο αρχικά νόμιζα ότι το έγραψε ο κ. Λαζαρίδης αλλά μετά παρατήρησα πως ήταν αναδημοσίευση...