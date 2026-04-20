Μαρινάκης: Χωρίς κομματική πειθαρχία οι άρσεις ασυλίας, αναπόφευκτη η παραίτηση Λαζαρίδη

O Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας, σημειώνοντας ωστόσο πως είναι οι ίδιοι οι βουλευτές που έχουν ζητήσει να αρθεί η ασυλία τους προκειμένου «να αποδείξουν την αθωώτητά τους».

Όπως παρατήρησε πάντως ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος «κάποιοι λένε ότι θα ψηφιστεί η άρση κάποιων ασυλιών ή δε θα ψηφιστεί κάποιων άλλων, νομίζω ότι αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα. Αν δεν ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιον βουλευτών και ψηφίσεις την ασυλία κάποιων άλλων βουλευτών είναι σα να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποια άλλοι ένοχοι».

Χαρακτήρισε «αναπόφευκτη εξέλιξη» την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη επισημαίνοντας μάλιστα πως η υπόθεση όχι μόνο για την ουσία της αλλά και για την επικοινωνιακή διαχείριση που έκανε ο ίδιος, οδήγησε στις πιέσεις που ασκήθηκαν προκειμένου να παραιτηθεί.

Ως προς τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε «ιερό» το ρόλο της δικαιοσύνης, συμπλήρωσε ωστόσο πως οι προβληματισμοί που εξέφρασε ο υπουργός Υγείας για την κατάτμηση δικογραφιών και τις επιλεκτικές διαρροές, «απηχούσαν τις απόψεις πολλών από εμάς».

«Αυτή η κυβέρνηση προστατεύει τη δικαιοσύνη, δεν θα αμφισβητήσει ποτέ τη δικαιοσύνη αυτή η κυβέρνηση» είπε ο κ. Μαρινάκης.