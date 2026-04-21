Ο Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Παραιτήθηκε αλλά δεν είναι σωστό να τον χτυπάμε ενώ βρίσκεται σε πίεση

Σε νέα τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις πρόσφατες εξελίξεις που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα, με αφορμή την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε συνάντηση με πολιτικούς συντάκτες και την ευκαιρία να απαντήσει και σε ερωτήσεις.

Μεταξύ των θεμάτων στα οποία αναφέρθηκε ήταν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για το age ban στα social media, το ενδιαφέρον των νέων για τον πρωτογενή τομέα, καθώς και η προκαταβολή φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε τη σημασία της σύμβασης που υπεγράφη για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, επισημαίνοντας ότι αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2027, με πιθανότητα ανακάλυψης έως και 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.

Σχετικά με το age ban, ανέφερε ότι η σχετική προσπάθεια ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, με στόχο την εφαρμογή του μέτρου από τον Ιανουάριο του 2027, υπογραμμίζοντας πως βασική προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, μέσα από κατάλληλη προετοιμασία και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Αναφορά έκανε και στο ζήτημα της τοξικότητας στα social media, τονίζοντας την ανάγκη άρσης της ανωνυμίας, ώστε να προστατευθούν οι χρήστες από επιβλαβείς συμπεριφορές. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη στήριξης των νέων στον αγροτικό τομέα, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη υποβληθεί 7.000 αιτήσεις για προγράμματα ενίσχυσης νέων γεωργών.

Ανάμεσα στα ζητήματα που έθιξε, ξεχώρισε και η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με το πτυχίο του.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «...δεν θα ήταν καλό να χτυπάμε έναν άνθρωπο που παραιτήθηκε και βρίσκεται υπό πίεση. Δεν έχει να προσφέρει κάτι αυτό...».