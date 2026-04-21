«Κλειδώνει» το πακέτο παροχών: Ακόμα και αύριο οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη - Η προαναγγελία Μαρινάκη

Σε τροχιά ανακοινώσεων εισέρχεται η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παίρνει ακόμα και αύριο τη σκυτάλη για να παρουσιάσει ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης των πολιτών.

«Καύσιμο» για τις νέες παροχές αποτελούν τα επίσημα στοιχεία της ELSTAT, τα οποία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη υπερπλεονάσματος, δίνοντας τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο στο οικονομικό επιτελείο.

Τα σενάρια για το «πακέτο» στήριξης



Η κυβέρνηση, έχοντας ως προτεραιότητα την ανακούφιση των νοικοκυριών από την ακρίβεια, εξετάζει μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται:

Έκτακτη ενίσχυση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χαμηλοσυνταξιούχους.

Περαιτέρω μειώσεις φόρων ή εισφορών, με βάση τα περιθώρια που αφήνει η υπέρβαση των εσόδων.

Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι οι παροχές να μην έχουν χαρακτήρα «προεκλογικού επιδόματος», αλλά να αποτελούν προϊόν της πραγματικής μεγέθυνσης της οικονομίας, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων από τον πρωθυπουργό προφανώς θα ακολουθήσει και η εξειδίκευση από το κυβερνητικό επιτελείο.

Παύλος Μαρινάκης: «Άμεσα οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού»



Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης , μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90.1», προανήγγειλε τα νέα μέτρα στήριξης λέγοντας:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, λέγοντας ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πιθανολογίες, τότε «ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα, ακόμα και αύριο. Θεωρώ ότι θα είναι μέτρα τα οποία, όπως και όλα τα προηγούμενα, -χωρίς να σημαίνει ότι θα αποτελούν λύση για όλα τα προβλήματα των πολιτών-, αν το ξαναλέω, επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται και διαβάζουμε όλοι, θα είναι μέτρα που θα έχουν και αυτά την αξία τους.»



Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα, ήταν σαφής: «Οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά η δουλειά μας είναι καθημερινή. Δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό».

