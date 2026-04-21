Το «πράσινο» check-in του Αλβέρτου στο Μαξίμου και ο χάρτης με τα νέα πάρκα

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ του Μονακό, ένας από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της προστασίας των θαλασσών παγκοσμίως, για μια συνάντηση με τον Κυριάκος Μητσοτάκης που είχε έντονο «πράσινο» (ή μάλλον γαλάζιο) χρώμα.

Το «πράσινο» προφίλ της Ελλάδας



Ο Πρωθυπουργός δεν έχασε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το όραμα της Αθήνας για την υπεύθυνη διαχείριση των ωκεανών. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διεθνής εικόνα της χώρας ως πρωτοπόρου στην περιβαλλοντική διπλωματία, με τον Μητσοτάκη να αναδεικνύει τις ελληνικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον διεθνών οργανισμών.

Τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα στο «μικροσκόπιο»



Η είδηση που «έβγαλε» ο Ανιχνευτής από το ενημερωτικό σημείωμα είναι η επισημοποίηση της δημιουργίας δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων:



Στο Ιόνιο Πέλαγος: Με έμφαση στα βαθιά νερά και τα θαλάσσια θηλαστικά.

Στο Αιγαίο Πέλαγος: Συγκεκριμένα στις Νότιες Κυκλάδες, μια περιοχή με ιδιαίτερη οικολογική (αλλά και γεωπολιτική) σημασία.

Γιατί έχει σημασία



Ο Αλβέρτος του Μονακό δεν είναι ένας τυπικός γαλαζοαίματος. Η επιρροή του στα διεθνή φόρουμ για τους ωκεανούς είναι τεράστια. Ο «Ανιχνευτής» μαθαίνει πως η ενημέρωση για τα πάρκα δεν ήταν μόνο οικολογική, αλλά και μια κίνηση θωράκισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων μέσω της περιβαλλοντικής προστασίας.

Όταν η Ελλάδα δημιουργεί θαλάσσια πάρκα, εκπέμπει μήνυμα παρουσίας και ευθύνης σε όλο το εύρος της επικράτειάς της. Και η παρουσία του Αλβέρτου δίπλα στον Μητσοτάκη δίνει το απαραίτητο διεθνές «πιστοποιητικό» σε αυτές τις κινήσεις.