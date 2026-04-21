Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό έλαβε το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων

Με ιδιαίτερες τιμές έγινε δεκτός το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου ο πρίγκιπας του Μονακό Αλβέρτος από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα στο πλαίσιο της απονομής του Μεταλλίου του Δήμου.

Η τιμητική και λιτή τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ενεργής συμβολής του στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στη συνέχεια ακολούθησε συνομιλία των δυο ανδρών στο γραφείο του δημάρχου και ανταλλαγή δώρων, ενώ ο κ. Δούκας τον ξενάγησε και στους χώρους του ιστορικού κτιρίου.

«Με ιδιαίτερη τιμή, η Αθήνα υποδέχθηκε την ΑΓΥ τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, έναν από τους πιο συνεπείς και δραστήριους υπερασπιστές του περιβάλλοντος διεθνώς. Μέσα από το Prince Albert II of Monaco Foundation και πρωτοβουλίες, όπως το Monaco Explorations, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης, στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης», δήλωσε ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Η δέσμευσή του για τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας της Μεσογείου αποτυπώνεται και στις επισκέψεις του στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων και στην Ελαφόνησο, όπου υποστήριξε έμπρακτα την προστασία απειλούμενων ειδών, όπως η μεσογειακή φώκια Μονάχους Μονάχους. Το έργο και το παράδειγμά του επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεργασίας των θεσμών και των πόλεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Μέσα από κοινές δράσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Αλβέρτο Β' του Μονακό, τόνισε: «Για να σώσουμε τον κοινό μας πλανήτη, κανείς δεν μπορεί να δράσει μόνος του, πόσο μάλλον εναντίον των άλλων. Γι' αυτό οι αρχές που επινόησε και διέδωσε η Αθήνα για 2.500 χρόνια είναι πολύτιμες. Οφείλουμε να αντλήσουμε από αυτές την πίστη στη λογική και στην επιστήμη, την προσήλωση στον διάλογο και τον σεβασμό προς τον νόμο. Αυτά είναι τα μηνύματα που το Πριγκιπάτο του Μονακό προάγει από κοινού μαζί σας, ως μια πόλη-κράτος που θαυμάζει την κληρονομιά της Αθήνας και παραμένει πιστή στις αρχές της».

Και κατέληξε: «Γι' αυτό η τιμή που μου αποδίδετε σήμερα έχει για εμένα ιδιαίτερη σημασία. Επιθυμώ, συνεπώς, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και θερμά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ