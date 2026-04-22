ΕΛΣΤΑΤ: Πρωτογενές πλεόνασμα 12,13 δισ. ευρώ το 2025 - Στο 4,9% του ΑΕΠ

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 12,13 δισ. ευρώ κατέγραψε η Ελλάδα για το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επιβεβαιώνονται και από τη Eurostat. Το ποσό αντιστοιχεί στο 4,9% του ΑΕΠ.

Το αντίστοιχο μέγεθος το 2024 είχε διαμορφωθεί στα 11,41 δισ. ευρώ ή στο 4,8% του ΑΕΠ, γεγονός που δείχνει οριακή αλλά θετική μεταβολή.

Σύμφωνα με την αποτύπωση βάσει του ευρωπαϊκού συστήματος ESA 2010, το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 εκτιμάται σε πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2025 εκτιμάται στα 362,9 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 146,1% του ΑΕΠ.